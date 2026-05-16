Este viernes se completó la fecha 9, penúltima de la fase regular del Apertura en la Liga Próximo de caballeros en la ASB, donde los candidatos ganaron sus compromisos y comienza a perfilarse la lista de clasificados a los playoffs para definir el primer campeón de la temporada.
Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular
Se completó la fecha 9, penúltima de la fase regular del Apertura en la Liga Próximo de caballeros donde los candidatos ganaron sus compromisos
Por Ovación
TORNEO APERTURA - LIGA PRÓXIMO - FECHA 9
VIERNES 15 DE MAYO
Colón (SJ) 62 (José Carrizo 21) - Macabi 54 (Gabriel Planells 19)
Regatas (SF) 47 (Francisco Bertone 10) - República del Oeste 63 (Vicente Estrubia 12)
Alma Juniors 88 (Stefano Castoldi 28) - El Quillá 82 (Joaquín Milese 24)
Santa Rosa 88 (Bautista Brollo 19) - Banco Provincial 45 (Santiago Manattini 9)
Colón (SF) 61 (Juan Aldaz 17) - Rivadavia Juniors 81 (Lorenzo Antoniazzi 20)
Gimnasia B 63 (Feliciano Rodríguez 28) - Unión (SF) 78 (Francisco Alonso 18)
TABLA DE POSICIONES - LIGA PRÓXIMO
-Zona A: República 16 (7-0); Colón (SJ) 11 (4-3); Regatas (SF) y CUST 10 (3-4); Macabi 7 (0-7)
-Zona B: Gimnasia A 12 (5-2); El Quillá 11 (4-3); Alma Juniors 10 (4-2); Santa Rosa 10 (3-4) y Banco 8 (1-6)
-Zona C: Unión (SF) 14 (6-2); Rivadavia 13 (6-1); Almagro 10 (3-4); Gimnasia B 9 (2-5) y Colón (SF) 8 (1-6)