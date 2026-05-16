Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Julián Palacios cerró el Apertura como el principal asisidor de Unión y se erigió en una de las grandes certezas del semestre. Su contrato termina en diciembre

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 09:48hs
Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Prensa Unión

En un torneo donde Unión alternó momentos de entusiasmo con otros de dudas, hubo futbolistas que crecieron sin necesidad de ruido. Julián Palacios fue uno de ellos. Sin estridencias y lejos del foco principal, terminó construyendo algo mucho más valioso: convertirse en imprescindible.

• LEER MÁS: A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

Los números ayudan a entenderlo. El volante finalizó el Apertura como el máximo asistidor rojiblanco, con seis. Pero su impacto fue bastante más allá de una estadística. Fue, muchas veces, el jugador que le dio sentido ofensivo a un equipo que no siempre encontró claridad colectiva.

Belgrano Unión Julián Palacios

Palacios, el máximo asistidor de Unión

Cada vez que Unión necesitó acelerar, romper líneas o encontrar una jugada distinta, apareció su lectura del juego. En Mendoza ante Independiente Rivadavia volvió a quedar expuesto: de sus pies nació la asistencia para el gol de Brahian Cuello, una acción que resumió varias de las virtudes que mostró durante el semestre. Timing, visión y precisión.

• LEER MÁS: Madelón habló de su futuro en Unión: "Me gustaría seguir, pero hay que ver qué quiere el club"

Claro que no todas fueron iguales. En Córdoba, como le ocurrió a gran parte del equipo, su influencia se diluyó y terminó absorbido por un contexto donde Unión nunca logró sentirse cómodo. Pero incluso en esos partidos más opacos, Palacios sostuvo una regularidad que pocos pudieron mantener dentro del plantel.

• LEER MÁS: Madelón: "A este Unión lo disfruté como a pocos equipos"

Por eso, puertas adentro, su valoración creció silenciosamente hasta convertirse en una fija dentro de la estructura rojiblanca. Porque mientras otros alternaron rendimientos o perdieron protagonismo, él sostuvo presencia, dinámica y aporte ofensivo casi de manera constante.

Rafael Profini

No fue el único. Rafael Profini también cerró el campeonato dejando señales positivas y terminó con cinco asistencias, consolidando un crecimiento importante en ataque. Sin embargo, el caso de Palacios sobresale por la evolución que mostró en un equipo que necesitaba encontrar nuevos líderes futbolísticos.

Ahora, Unión todavía tiene una última escena antes de bajar el telón del semestre. El próximo viernes enfrentará a Independiente en Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Y en medio de ese cierre, el Tate ya sabe que uno de sus puntos más altos dejó de ser promesa para transformarse en realidad.

Unión Julián Palacios Apertura
Noticias relacionadas
la reserva de union gano un duelo clave ante talleres y se ilusiona con los playoffs

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

thiago cardozo rompio el silencio y le hablo a union: jamas le daria la espalda

Thiago Cardozo rompió el silencio y le habló a Unión: "Jamás le daría la espalda"

el descargo de palacios: siempre falta algo para avanzar y hay que encontrar la solucion

El descargo de Palacios: "Siempre falta algo para avanzar y hay que encontrar la solución"

mauro pitton, golpeado en union: esto duele y llevara varios dias asimilarlo

Mauro Pittón, golpeado en Unión: "Esto duele y llevará varios días asimilarlo"

Lo último

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

Último Momento
El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Ovación
River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Gimnasia ratificaría a Ariel Pereyra como entrenador para el segundo semestre

Gimnasia ratificaría a Ariel Pereyra como entrenador para el segundo semestre

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe