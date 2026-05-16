Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Julián Palacios cerró el Apertura como el principal asisidor de Unión y se erigió en una de las grandes certezas del semestre. Su contrato termina en diciembre

En un torneo donde Unión alternó momentos de entusiasmo con otros de dudas, hubo futbolistas que crecieron sin necesidad de ruido. Julián Palacios fue uno de ellos. Sin estridencias y lejos del foco principal, terminó construyendo algo mucho más valioso: convertirse en imprescindible.

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Los números ayudan a entenderlo. El volante finalizó el Apertura como el máximo asistidor rojiblanco, con seis. Pero su impacto fue bastante más allá de una estadística. Fue, muchas veces, el jugador que le dio sentido ofensivo a un equipo que no siempre encontró claridad colectiva.

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Palacios, el máximo asistidor de Unión

Cada vez que Unión necesitó acelerar, romper líneas o encontrar una jugada distinta, apareció su lectura del juego. En Mendoza ante Independiente Rivadavia volvió a quedar expuesto: de sus pies nació la asistencia para el gol de Brahian Cuello, una acción que resumió varias de las virtudes que mostró durante el semestre. Timing, visión y precisión.

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Claro que no todas fueron iguales. En Córdoba, como le ocurrió a gran parte del equipo, su influencia se diluyó y terminó absorbido por un contexto donde Unión nunca logró sentirse cómodo. Pero incluso en esos partidos más opacos, Palacios sostuvo una regularidad que pocos pudieron mantener dentro del plantel.

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Por eso, puertas adentro, su valoración creció silenciosamente hasta convertirse en una fija dentro de la estructura rojiblanca. Porque mientras otros alternaron rendimientos o perdieron protagonismo, él sostuvo presencia, dinámica y aporte ofensivo casi de manera constante.

Rafael Profini UNO Santa Fe | José Busiemi

No fue el único. Rafael Profini también cerró el campeonato dejando señales positivas y terminó con cinco asistencias, consolidando un crecimiento importante en ataque. Sin embargo, el caso de Palacios sobresale por la evolución que mostró en un equipo que necesitaba encontrar nuevos líderes futbolísticos.

Ahora, Unión todavía tiene una última escena antes de bajar el telón del semestre. El próximo viernes enfrentará a Independiente en Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Y en medio de ese cierre, el Tate ya sabe que uno de sus puntos más altos dejó de ser promesa para transformarse en realidad.