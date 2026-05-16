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El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

Se viene el Mundial y quedaron definidos los canales y plataformas que transmitirán. Todos tendrán a la Selección, pero no ofrecerán la misma cobertura

16 de mayo 2026 · 10:31hs
El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

Falta menos de un mes para que vuelva la ansiedad de Mundial y, como suele pasar cada cuatro años, en Argentina ya empezó otra competencia paralela: decidir desde dónde mirar cada partido.

Con la Selección Argentina lista para defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá, se confirmaron oficialmente las señales de TV y plataformas de streaming que transmitirán el Mundial 2026. Y hay una certeza que tranquiliza a los hinchas: todos los medios principales emitirán los partidos de la Scaloneta. La diferencia aparecerá en el resto de la programación.

La propuesta más ambiciosa será la de DSports, que tendrá cobertura total del torneo con los 104 encuentros en vivo. El mismo alcance ofrecerá Paramount+, gracias al acuerdo vigente con la cadena deportiva, convirtiéndose en una de las opciones más fuertes para quienes planean seguir el campeonato completo.

En televisión tradicional también habrá reparto importante. TyC Sports contará con una grilla amplia y transmitirá cerca de 50 partidos, mientras que Telefe emitirá alrededor de 30 encuentros seleccionados. En tanto, la TV Pública apostará exclusivamente por la Selección argentina y los partidos decisivos: semifinales y final.

El streaming también se meterá de lleno en la pelea por la audiencia mundialista. Disney+ confirmó la transmisión de 30 partidos, incluyendo gran parte de la fase de grupos, cruces eliminatorios y los encuentros más importantes del cierre del certamen.

Los partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial

Mientras tanto, la agenda de la Albiceleste ya empieza a quedar marcada en los calendarios de los hinchas. El debut será el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia en Kansas City. Después llegará el cruce ante Austria, el lunes 22 a las 14 en Dallas, y el cierre del Grupo J contra Jordania, el sábado 27 de junio a las 23.

La cuenta regresiva ya empezó. Y en miles de casas argentinas, el Mundial también comienza con una pregunta clave: cable, streaming o ambos.

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