Gimnasia ratificaría a Ariel Pereyra como entrenador para el segundo semestre

Gimnasia La Plata habría tomado la decisión de ratificar al entrenador interino Ariel Pereyra para que continúe en la segunda mitad del año

Gimnasia La Plata habría tomado la decisión de ratificar al entrenador interino Ariel Pereyra para que continúe en la segunda mitad del año. La decisión de respaldar se tomó con unanimidad en la dirigencia del Lobo, que ahora debe negociar el apartado económico y los objetivos deportivos.

Desde que se hizo cargo del primer equipo, tras pasar por la reserva, Ariel Pereyra ganó los primeros siete partidos que disputó y apenas conoció la derrota en los cuartos de final del Apertura , ante River.

Luego de un inicio más que efectivo en Gimnasia, club en el que estuvo durante nueve años en su etapa como futbolista, Ariel Pereyra habría sido elegido por la dirigencia de Gimnasia para continuar en el cargo y afrontar la pretemporada.

El entrenador se hizo cargo del plantel de Primera tras el despido de Fernando Zaniratto, quien también había llegado al cargo como interino y había sido ratificado con posterioridad, y debutó el 9 de abril ante Camioneros, por Copa Argentina, con un triunfo por 4-1.

El resultado positivo le dio la posibilidad de continuar en el cargo y aplazó, tras cada triunfo, las necesidades de los directivos del club platense de conseguir un reemplazante.

Así continuó la buena racha, con triunfos ante Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto, Acassuso (nuevamente por Copa Argentina), Belgrano y Argentinos Juniors, además de un triunfo por la mínima ante Vélez en los octavos de final del Apertura.

La efectividad del Tripero se cortó cuando le tocó medirse con River, dirigido por Eduardo Coudet, club ante el cual cayó por 2-0. Con una pretemporada y mercado de pases por delante, Gimnasia buscará tener un semestre igual o mejor que el actual para volver a disputar copas internacionales tras tres años, ya que actualmente se encuentra en el décimo lugar, con la misma cantidad de puntos que Belgrano, actualmente el último clasificado.