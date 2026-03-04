Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Un socio acusó al delantero de agredirlo junto a un familiar tras la caída ante Racing. El Tribunal de Ética del club ya interviene y habrá sanción.

Atlético Tucumán atraviesa un nuevo episodio extradeportivo que impacta de lleno en su estabilidad institucional , con el foco puesto en Leandro Díaz. El delantero fue denunciado por la presunta agresión a dos socios tras el partido ante Racing y será evaluado por el Tribunal de Ética y Disciplina , en un contexto deportivo ya tensionado.

El hecho se habría producido el martes por la noche, luego de la derrota 3-0 frente a Racing Club en el estadio Monumental José Fierro. Según la denuncia radicada en la Comisaría 5°, el atacante y un familiar habrían golpeado a un simpatizante y a su hermano en la zona de estacionamiento del estadio.

Denuncia formal y pedido de restricción

De acuerdo al testimonio del socio, el conflicto se inició cuando encontró a Díaz y a su hermano increpando a su familiar. Al intervenir, también habría sido agredido, sufriendo una herida cortante en una oreja. Además, el denunciante aseguró que posteriormente recibió amenazas en su lugar de trabajo y solicitó una prohibición de acercamiento. El caso ya es materia de análisis del Tribunal de Ética y Disciplina de Atlético Tucumán, encabezado por el Dr. Fernando Luis Poviña, que deberá determinar el alcance de la sanción interna más allá de lo que resuelva la Justicia ordinaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PanchogooooolE/status/2029041604078497907?s=20&partner=&hide_thread=false El Loco Diaz se peleó con los hijos y socios de @ATOficial Juan Carlos Santillan, el famoso Pituco. En otro video te cuento lo que me contaron de lo que sucedió antes de este video. pic.twitter.com/PWogP9dSHr — Panchogoooool Espinosa (@PanchogooooolE) March 4, 2026

Video viral y antecedentes

En redes sociales se difundió un video en el que se observa al futbolista en un fuerte cruce verbal con un hincha, mientras personal de seguridad intenta contener la situación. La escena expone un clima de alta conflictividad que trasciende lo estrictamente futbolístico. No es la primera vez que Díaz queda en el centro de un episodio similar. Meses atrás, en medio de una crisis deportiva, ya había protagonizado un intento de confrontación con plateístas que cuestionaban el rendimiento del equipo.

El delantero, que no participó del encuentro ante Racing por una lesión, vuelve a quedar bajo la lupa en un momento sensible para el plantel. Cuando el equipo necesita cohesión, orden táctico y liderazgo positivo, los conflictos personales erosionan la autoridad y el foco competitivo. La dirigencia ahora deberá actuar con firmeza para evitar que el impacto disciplinario se traslade al campo de juego.