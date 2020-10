Diego Maradona explotó por las burlas sobre su máscara

En su cuenta de Instagram, junto a una foto de él con la máscara y en la cual también se puede ver a su hijo Diego Fernando usando la misma máscara, dijo: "Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID".

Y agregó: "Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos".

Por otra Maradona se refirió a la vuelta del fútbol y elogió a Marcelo Tinelli "No hay un argentino que quiera que no se juegue,pero yo estoy tranquilo. Y respecto a Tinelli dijo: "Es una de las mejores personas que conozco en mi vida".