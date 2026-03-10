Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

Newell's, urgido por un triunfo, recibe a Platense en el Coloso

Newell's, que viene de perder el clásico en el debut de Frank Darío Kudelka como DT, recibirá a Platense, desde las 22, en el Coloso Marcelo Bielsa.

10 de marzo 2026 · 08:23hs
Newell's Old Boys afrontará este martes un partido clave cuando reciba a Platense por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 22 en el Estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Luis Lobo Medina, VAR a cargo de Álvaro Carranza y televisación de TNT Sports.

El presente de la Lepra es alarmante. El equipo rosarino atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente: todavía no logró ganar en lo que va del año y se ubica último en la tabla anual con apenas dos puntos, situación que hoy lo estaría condenando al descenso a la Primera Nacional.

La reciente derrota por 2-0 frente a Rosario Central en el clásico rosarino no hizo más que profundizar la crisis deportiva y el malestar en el entorno rojinegro.

Kudelka busca cambiar el rumbo en Newell's

El entrenador Frank Darío Kudelka asumió en la previa del clásico y ahora tendrá la misión de revertir rápidamente la situación. Para el técnico, sumar de a tres ante Platense aparece como una necesidad urgente no solo para el equipo, sino también para calmar el clima que se vive entre los hinchas.

Además del flojo rendimiento en la tabla anual, Newell’s también se encuentra comprometido en la tabla de promedios: marcha 26°, a cinco puntos de Sarmiento de Junín, que hoy ocupa el último lugar entre los equipos que dividen por tres temporadas. Por debajo del conjunto rosarino aparecen Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Platense llega con otra realidad

En la vereda opuesta se encuentra Platense, que atraviesa un presente mucho más alentador. El equipo dirigido por Walter Zunino perdió apenas un partido en el campeonato y suma 13 puntos, lo que lo ubica quinto en la Zona A.

Además, el Calamar tiene por delante un desafío histórico, ya que en poco más de un mes comenzará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si consigue una victoria en Rosario, el conjunto de Vicente López podría escalar de manera momentánea al segundo lugar de su zona, quedando a solo dos puntos del líder Vélez Sarsfield.

Probables formaciones

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera, Walter Núñez, Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Hora: 22:00.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Álvaro Carranza.

Estadio: Marcelo Bielsa.

TV: TNT Sports.

