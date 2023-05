Dogos perdió en Asunción y Peñarol festejó en San Pablo

Peñarol Rugby viajó a Mogi das Cruces donde derrotó al anfitrión Cobras Brasil XV 38-15 y se separó de Dogos XV en la cima de la tabla ya que el conjunto con base en Córdoba no pudo en la noche de Asunción contra un equipo de Yacare XV que jugó con el hambre de querer asegurar una de las dos plazas para semifinales en un Súper Rugby Américas que se pone cada día más apasionante.

El triunfo 45-29 tuvo once tries, con ambos equipos obteniendo el punto bonus ofensivo. A falta de dos fechas, hay tres equipos con chances matemáticas de enfrentar a las franquicias de Peñarol Rugby y Dogos XV.

El triunfo de Selknam ante Pampas el viernes los dejó con 22 puntos y diez en juego. Enfrentará a Yacaré XV en casa y cerrará en Montevideo con Peñarol Rugby. Debe ganar ambos y esperar otros resultados. Tanto Pampas como Yacaré XV tiene 29 puntos y jugarán las últimas dos fechas.

El viaje a Santiago para el conjunto paraguayo puede ser clave; un triunfo allí y una semifinal será suya. Cerrará la fase regular en Buenos Aires enfrentando a Pampas, que también podría estar necesitado puntos para asegurar su plaza entre los cuatro mejores.

El equipo de Ignacio Fernández Lobbe cayó el viernes por la noche contra Selknam, lo que reavivó las chances de los chilenos y no le da chances de fallar al conjunto con base en Buenos Aires. Viajará primero a Montevideo donde Peñarol se hace fuerte y cerrará con Yacaré XV que, de haber perdido en Chile necesitará esos puntos.

image.png En el capítulo doce se registró el triunfo de Peñarol y Yacaré ante Dogos en Asunción del Paraguay.

El sábado, ante quien había comenzado la fecha igualada en la cima de la tabla, Yacaré XV fue superior a Dogos XV en casi todo lo que hizo. Con su medioscrum y capitán Ignacio Inchauspe partícipe necesario del gran triunfo, consiguió cuatro tries – el cuarto try penal en los primeros 35 minutos. El primer tiempo terminó 26-8 gracias a un tardío try de la visita.

Hubo otros tres tries del anfitrión antes de que la franquicia de Dogos XV reaccionara, cosa que sucedió recién a quince minutos del final cuando el partido ya estaba definido. Tres tries en ese período le dieron cierto color al tanteador de un partido que ya estaba resuelto. En el mediodía brasilero, le llevó 80 segundos al líder del torneo Peñarol Rugby quebrar el ingoal brasileño, el primero de ocho tries en un entretenido encuentro.

Lo del equipo de Pablo Bouza fue superior en todo el encuentro, pero esa diferencia no frenó a los anfitriones para terminar en alto con un buen try del medioscrum Felipe Gonçalves Cunha sobre el final. Quedan seis partidos, dos plazas en juego y buen rugby por disfrutar antes de las semifinales.

Las posiciones en el Súper Rugby Américas se encuentran de este modo: Peñarol Rugby 45, Dogos XV 41, Pampas y Yacaré XV 29, Selknam de Chile 22, Cobras XV de Brasil 11 y American Raptors 10. La 13ª fecha se pondrá en marcha el próximo viernes 19, a las 20, con el cruce entre Peñarol con Pampas XV en Uruguay, y el sábado 20, continuará con Selknam de Chile ante Yacaré XV de Paraguay a las 19. A las 17 del domingo 21, en cancha de Tala, Dogos XV será anfitrión de Raptors.