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Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

La escudería francesa aceptó el castigo de tres puntos en la superlicencia de Franco Colapinto luego de las penalizaciones que recibió durante la carrera en Zandvoort.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 18:34hs
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Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

Alpine resolvió no presentar una apelación contra las sanciones que la FIA le aplicó a Franco Colapinto durante el Gran Premio de los Países Bajos. El piloto argentino terminó el fin de semana con tres unidades menos en su superlicencia después de recibir dos penalizaciones, una decisión que el equipo finalmente optó por aceptar pese a considerar excesivo el castigo.

LEER MAS: La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

Un domingo marcado por las sanciones

Colapinto había comenzado la carrera con buenas perspectivas y consiguió avanzar posiciones durante las primeras vueltas. Incluso llegó a ubicarse dentro de la zona de puntos, pero una infracción relacionada con una bandera amarilla cambió por completo su estrategia.

Los comisarios determinaron que debía cumplir un drive through, por lo que tuvo que atravesar la calle de boxes y perdió numerosas posiciones. El argentino cayó hasta el vigésimo lugar y quedó prácticamente fuera de la pelea por los puntos.

Más adelante recibió otra penalización de diez segundos. Esta vez, el castigo no modificó su posición final debido a la diferencia que había conseguido respecto del piloto que marchaba detrás. Finalmente, Colapinto terminó en el decimocuarto lugar y acumuló tres puntos de penalización en su superlicencia.

Flavio Briatore, asesor de Alpine, respaldó la existencia de las normas, aunque reconoció el impacto que tuvieron sobre el resultado del argentino. El italiano sostuvo que la carrera quedó prácticamente condicionada desde el comienzo y remarcó que el equipo debía aprender de lo ocurrido.

El propio Colapinto también expresó su malestar. El piloto consideró que la primera sanción fue demasiado severa teniendo en cuenta las circunstancias y reclamó una interpretación más flexible de las reglas.

Alpine ya había apelado en una situación similar

La decisión de no recurrir el fallo contrasta con lo ocurrido meses atrás durante el Gran Premio de Mónaco. En aquella oportunidad, Alpine había cuestionado una penalización por exceso de velocidad en el pit lane que afectó tanto a Pierre Gasly como a Colapinto.

El castigo había perjudicado especialmente al piloto francés, que había terminado tercero en pista pero cayó hasta la séptima posición como consecuencia de la sanción. La escudería decidió presentar un reclamo ante la FIA y posteriormente consiguió que el organismo revisara el caso y fallara a favor del equipo.

Esta vez, sin embargo, Alpine eligió otro camino. La escudería dio por cerrado el episodio de Zandvoort y no buscará modificar la decisión de los comisarios, por lo que Colapinto conservará los tres puntos descontados de su superlicencia.

Alpine Franco Colapinto
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