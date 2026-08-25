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Olimpia acelera por Gabriel Ávalos y las negociaciones están avanzadas

El atacante paraguayo podría dejar Independiente antes del vencimiento de su contrato y regresar a su país. Olimpia ya negocia con el futbolista.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 17:46hs
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Olimpia acelera por Gabriel Ávalos y las negociaciones están avanzadas

Gabriel Ávalos podría tener los días contados en Independiente. El delantero paraguayo, cuyo vínculo con el club de Avellaneda finalizará en diciembre, es buscado por Olimpia y las conversaciones entre ambas partes avanzaron durante los últimos días. Desde la institución paraguaya reconocieron públicamente el interés y admitieron que existe una posibilidad concreta de concretar su llegada.

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Olimpia confirmó el interés por Ávalos

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, reconoció que mantiene conversaciones con el atacante y su representante. El dirigente aseguró que el diálogo se encuentra en una etapa avanzada, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo entre las partes.

La intención del conjunto paraguayo sería incorporar al futbolista durante este mercado de pases. Sin embargo, si la operación no llega a buen puerto en los próximos días, tampoco descartan esperar hasta enero para concretar su desembarco.

La definición podría producirse durante esta semana, cuando el mercado entre en su tramo decisivo. Olimpia considera a Ávalos una alternativa concreta para reforzar su ataque y aguarda que las negociaciones puedan llegar a buen puerto.

Mientras tanto, en Independiente la situación tampoco está resuelta. Jadson Viera destacó recientemente la actitud del delantero, quien continúa trabajando con normalidad pese a los rumores que desde hace semanas lo vinculan con una posible salida.

El futuro del delantero sigue abierto

La llegada de Chimy Ávila al Rojo también puede influir en el panorama de Ávalos. El delantero argentino ya se encuentra realizando trabajos físicos para ponerse a disposición del cuerpo técnico, mientras que el paraguayo también aparece en el radar de Vasco da Gama, equipo que participa en la Copa Sudamericana.

Ávalos arribó a Independiente en enero de 2024 y desde entonces tuvo una presencia importante. Con la camiseta del conjunto de Avellaneda disputó 109 partidos y convirtió 33 goles.

Su último tanto se produjo en el comienzo del actual Torneo Clausura, cuando Independiente derrotó 2-0 a Estudiantes por la primera fecha.

Ahora, el atacante de 35 años deberá definir su próximo paso. Olimpia aparece como una alternativa cada vez más concreta y podría acelerar su regreso al fútbol paraguayo, aunque todavía resta que las partes encuentren un acuerdo definitivo para que la transferencia se haga realidad.

Gabriel Ávalos Olimpia
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