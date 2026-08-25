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CONMEBOL confirmó el calendario 2027: cuándo comenzarán la Libertadores y la Sudamericana

CONMEBOL definió las fechas de sus principales torneos para 2027 y anunció un cambio en el formato de la primera fase de la Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 19:53hs
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CONMEBOL confirmó el calendario 2027: cuándo comenzarán la Libertadores y la Sudamericana

La CONMEBOL oficializó el cronograma de competencias para la temporada 2027, con las fechas correspondientes a la Libertadores, la Sudamericana y la Recopa. La programación fue aprobada este martes 25 de agosto durante una reunión del Consejo de la entidad. La actividad internacional comenzará en febrero y tendrá sus definiciones entre febrero y noviembre.

La Libertadores y la Sudamericana ya tienen fechas

La carrera por conquistar la Libertadores comenzará en febrero, mientras que la Sudamericana tendrá su inicio durante marzo. Ambos certámenes volverán a concentrar la atención del fútbol continental durante gran parte del año.

La principal modificación estará en la primera etapa de la Sudamericana. A diferencia de las ediciones anteriores, las series ya no se definirán mediante un único encuentro, sino que pasarán a disputarse con partidos de ida y vuelta.

El cambio modificará el camino de los equipos que busquen avanzar en la competencia y permitirá que las eliminatorias de esa instancia tengan dos encuentros para definir a los clasificados.

La Recopa abrirá el calendario internacional

La Recopa Sudamericana será la primera de las tres competencias en tener actividad oficial. El partido de ida está programado para el 17 de febrero, mientras que la revancha se disputará una semana después, el 24.

En cuanto a las grandes definiciones del continente, la final de la Sudamericana quedó establecida para el 20 de noviembre y la de la Libertadores para el 27 del mismo mes.

De esta manera, el calendario internacional de 2027 ya tiene sus principales fechas confirmadas. La CONMEBOL aclaró que las jornadas correspondientes a las finales podrían sufrir modificaciones.

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