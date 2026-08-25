Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento

Este viernes, el Tate recibirá al Kiwi desde las 19 y el árbitro designado para dicho encuentro es Pablo Echavarría y en el VAR estará Hernán Mastrángelo

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 22:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento.

Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento.

Este martes por la noche se dieron a conocer los árbitros de la 7° fecha del Torneo Clausura que arrancará el viernes con el encuentro entre Unión y Sarmiento.

Precisamente, el cotejo entre el Tate y el Kiwi que se disputará este viernes desde las 19, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Los árbitros de la 7° fecha

Viernes 28 de agosto

19 Unión – Sarmiento (Interzonal)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

21.30 Boca – Lanús (Zona A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

Sábado 29 de agosto

14.45 Riestra – Vélez (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Sebastián Bresba

17.00 Rosario Central – Gimnasia LP (Zona B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: José Carreras

AVAR: Mariana De Almeida

19.00 Huracán – Estudiantes RC (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gisella Bosso

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Diego Romero

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Franco Rioja

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

Domingo 30 de agosto

15.00 Banfield – River (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Carla López

19.15 Independiente – Gimnasia M (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Belén Bevilacqua

21.30 Independiente Rivadavia – Racing (Zona B)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Lunes 31 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gastón Monsón Brizuela

19.00 Estudiantes LP – Newell's (Zona A)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Damian Rubino

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Daniel Zamora

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Mihura

Unión Sarmiento Pablo Echavarría
Noticias relacionadas
Lautaro Vargas realizará una interconsulta con el doctor Jorge Batista.

Lautaro Vargas está en Buenos Aires para realizar una interconsulta

union trabaja con la mira puesta en sarmiento y madelon prepara un cambio obligado

Unión trabaja con la mira puesta en Sarmiento y Madelón prepara un cambio obligado

madelon, al limite: ¿la reaccion de union evito un desenlace inesperado?

Madelón, al límite: ¿la reacción de Unión evitó un desenlace inesperado?

union ya tendria fecha para recibir a instituto por el torneo clausura

Unión ya tendría fecha para recibir a Instituto por el Torneo Clausura

Lo último

Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento

Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: Muchos motociclistas no saben frenar

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: "Muchos motociclistas no saben frenar"

Último Momento
Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento

Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: Muchos motociclistas no saben frenar

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: "Muchos motociclistas no saben frenar"

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan descompuestos de hambre

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan "descompuestos de hambre"

Una escuela de Colastiné Norte sufrió su quinto robo en el año: le sustrajeron la bomba del comedor y suspendieron las clases

Una escuela de Colastiné Norte sufrió su quinto robo en el año: le sustrajeron la bomba del comedor y suspendieron las clases

Ovación
Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

CONMEBOL confirmó el calendario 2027: cuándo comenzarán la Libertadores y la Sudamericana

CONMEBOL confirmó el calendario 2027: cuándo comenzarán la Libertadores y la Sudamericana

Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

Coleoni palpitó el duelo con Colón: Tenemos mucha fe de estar a la altura

Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor