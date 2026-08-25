Este martes por la noche se dieron a conocer los árbitros de la 7° fecha del Torneo Clausura que arrancará el viernes con el encuentro entre Unión y Sarmiento.
Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento
Este viernes, el Tate recibirá al Kiwi desde las 19 y el árbitro designado para dicho encuentro es Pablo Echavarría y en el VAR estará Hernán Mastrángelo
Por Ovación
Precisamente, el cotejo entre el Tate y el Kiwi que se disputará este viernes desde las 19, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y en el VAR estará Hernán Mastrángelo.
Los árbitros de la 7° fecha
Viernes 28 de agosto
19 Unión – Sarmiento (Interzonal)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
21.30 Boca – Lanús (Zona A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
Sábado 29 de agosto
14.45 Riestra – Vélez (Zona A)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Sebastián Bresba
17.00 Rosario Central – Gimnasia LP (Zona B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: José Carreras
AVAR: Mariana De Almeida
19.00 Huracán – Estudiantes RC (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Gisella Bosso
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Diego Romero
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Franco Rioja
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Carla López
19.15 Independiente – Gimnasia M (Zona A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Belén Bevilacqua
21.30 Independiente Rivadavia – Racing (Zona B)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gastón Monsón Brizuela
19.00 Estudiantes LP – Newell's (Zona A)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Damian Rubino
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Daniel Zamora
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Mihura