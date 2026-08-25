Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

En condición de local, el elenco aurinegro superó 2-0 al Tomba y de esta manera alcanzó los 43 puntos, para quedar 4° y dos unidades por debajo de Colón

En una noche lluviosa, Deportivo Madryn hizo pesar su localía para vencer por 2-0 a Godoy Cruz y quedar 4° en la Zona A con 43 puntos.

Los dos equipos llegaban a este partido sumando la misma cantidad de puntos, por lo cual, el que ganara, quedaría cuarto en la tabla y de allí la importancia que tenía el encuentro.

A los 35 minutos de la primera etapa se dio la apertura del marcador, cuando una pelota fue bajada dentro del área y Luis Silba apareció para empujarla al fondo de la red y establecer el 1 a 0.

"Luis Silba"



Por el gol del jugador de Deportivo Madryn ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/INNoxepSeQ — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 25, 2026

Mientras que a los 32' del complemento llegaría el segundo gol de Deportivo Madryn por intermedio de Facundo Giacopuzzi tomó la pelota de frente al arco y sacó un potente remate para establecer el 2 a 0.