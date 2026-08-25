Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

La decisión de Lautaro Vargas sobre su lesión será clave para Unión, ya que si se opera, el club podría acceder a un cupo excepcional y avanzar con el volante central que esta en carpeta.

Unión analiza distintas alternativas en caso de que finalmente se habilite el cupo excepcional de incorporación por la lesión de Lautaro Vargas. La dirigencia busca aprovechar esa posibilidad para sumar una pieza que le permita a Leonardo Madelón ampliar las variantes del plantel.

La situación de Lautaro Vargas será determinante para saber si Unión podrá incorporar. El defensor viajó a Buenos Aires para ser evaluado por el doctor Jorge Batista luego del esguince severo que sufrió. Tras la consulta se definirá si deberá operarse. De confirmarse la cirugía, tendría entre siete y ocho meses de recuperación y Unión buscaría un refuerzo.

Obradovich, uno de los nombres en carpeta

La lesión de Lautaro Vargas abrió la posibilidad de que Unión pueda solicitar un cupo adicional para incorporar. Si la autorización se concreta, el club santafesino pretende utilizar esa oportunidad de manera estratégica y reforzar una zona en la que necesita más alternativas.

En ese contexto, Felipe Obradovich aparece como uno de los futbolistas que interesa. El volante central de Ferro tuvo una participación importante durante la actual temporada y sus actuaciones despertaron la atención de distintos equipos.

Con la camiseta del Verdolaga, Obradovich disputó 25 encuentros, convirtió dos goles y aportó una asistencia. Su continuidad es uno de los aspectos que habría generado interés en Unión,