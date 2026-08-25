Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos chicos llegan "descompuestos de hambre"

En los últimos cuatro meses aumentaron las raciones de comedores y copas de leche en escuelas de toda Santa Fe. Desde Federación de Cooperadoras Escolares advirtieron que también se registran pedidos de asistencia alimentaria en secundarios y casos de estudiantes terciarios que se descompensaron por falta de comida.

Aumento de demanda: los comedores escolares y copas de leche en Santa Fe registraron un incremento del casi 10% en los últimos cuatro meses.

La situación económica de numerosas familias santafesinas comienza a reflejarse con mayor intensidad dentro de las escuelas. En los últimos cuatro meses, las partidas destinadas a comedores escolares y copas de leche aumentaron casi un 10% en establecimientos de toda la provincia, de acuerdo con los datos de las raciones asignadas.

Para la Federación de Cooperadoras Escolares , el incremento representa una señal del deterioro de la situación social y de una demanda alimentaria que ya no se limita a los niveles inicial y primario.

Al respecto, Ivana Pintos, referente de la organización, sostuvo que las dificultades que atraviesan las familias se trasladan directamente a las aulas. “Lo que nosotros primero decimos y notamos es que lo que sucede dentro de las escuelas no es ajeno a lo que sucede en la sociedad. Así que las noticias que nosotros vemos sobre el hambre, sobre la pobreza, claramente y directamente la vemos reflejada en los establecimientos educativos”, afirmó.

Casi un 10% más de raciones

Uno de los principales indicadores de este escenario es el aumento de la cantidad de raciones que reciben los establecimientos educativos.

“Podemos decir en todo caso que hubo prácticamente un 10%, casi un 10% del aumento de raciones entre comedores y copas de leche en estos últimos cuatro meses”, detalló Pintos en diálogo con Radio EME.

La referente explicó que el crecimiento responde a dos fenómenos simultáneos: por un lado, la apertura de nuevos comedores escolares y, por otro, el incremento de las raciones solicitadas por escuelas que ya contaban con ese servicio.

“Abrió más comedores escolares y aumentó en algunas escuelas las raciones de comedor y copa de leche. Claramente la demanda se nota en los números”, sostuvo.

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Pintos aclaró que, si bien la Federación tiene jurisdicción sobre el departamento La Capital, los números mencionados corresponden al conjunto de la provincia de Santa Fe.

“Nuestra jurisdicción en la Federación es el departamento de la capital. Nosotros lo que estamos hablando, lo que estoy diciendo ahora, son datos de toda la provincia”, explicó.

Comedores escolares en Santa Fe.

Además, las cooperadoras reciben consultas de distintos establecimientos que buscan ampliar las raciones o iniciar los trámites para acceder al servicio.

“Tenemos acceso a la información pública de las partidas, pero muchos cooperadores se acercan a la Federación consultando cómo aumentar las raciones o solicitarlas al Ministerio”, agregó.

Los propios alumnos organizan espacios de alimentación

El aumento de la demanda llegó a generar situaciones en las que los propios estudiantes comenzaron a buscar alternativas para garantizar el acceso a la comida dentro de las instituciones.

“Hemos visto que alumnos y alumnas han gestionado ellos mismos sus propios comedores y copas de leche en algunos establecimientos públicos. Esto claramente muestra la necesidad de la sociedad y la demanda de la sociedad también”, relató Pintos.

La referente sostuvo que el problema atraviesa distintos sectores sociales y que no puede asociarse exclusivamente con determinados barrios o grupos de familias. “Ocurre en todos los sectores”, afirmó.

También señaló que las dificultades de organización familiar y los horarios laborales de los padres pueden incrementar la importancia de la alimentación que reciben los chicos durante la jornada escolar.

Chicos que llegan con hambre

Uno de los aspectos que más preocupa a las cooperadoras es el estado con el que algunos alumnos llegan a las aulas, particularmente al comienzo de la semana.

“Claramente que hay chicos que van con hambre. Es más, la necesidad surge precisamente de que se observa el poco rendimiento”, explicó Pintos.

Jose Busiemi

La referente también se refirió a situaciones de estudiantes que se descompensan durante la jornada.

“Esto de que cuentan que los lunes los chicos se desmayaban o se desmayan, no es mito, es realidad. Chicos a veces pasan el fin de semana sin comer o comiendo poco”, sostuvo.

Para Pintos, la falta de alimentación repercute no solamente sobre la salud de los estudiantes, sino también sobre su capacidad para concentrarse, participar y sostener el ritmo de aprendizaje.

La escuela, en ese contexto, aparece como uno de los espacios donde esas dificultades se hacen visibles de manera cotidiana.

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La demanda también llegó a los terciarios

Uno de los datos que Pintos definió como especialmente preocupante es que los pedidos de asistencia alimentaria ya alcanzan a estudiantes de nivel terciario.

“Te voy a dar un dato más importante, que quizás no lo tengan, que es que alumnos de terciario están reclamando comedor y copa, y hay alumnos terciarios que se han descompensado en los establecimientos públicos por falta de alimentación”, reveló.

Según relató, algunos jóvenes combinan el estudio con trabajos y llegan a las instituciones educativas directamente desde sus empleos, sin contar con recursos suficientes para alimentarse durante el día.

“Hemos recibido la noticia de que hay chicos que se han descompensado y una vez que se han recuperado nos han consultado. Se habían comido durante todo el día porque después del trabajo iban corriendo al instituto”, contó.

La situación también está vinculada con el costo de comer fuera del hogar.

“Comer fuera de casa implica un gasto que no es el mismo que nosotros vamos a tener en nuestros hogares”, explicó.

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El aumento de las raciones como señal social

Para la Federación de Cooperadoras, el incremento de las raciones y la aparición de nuevos pedidos de asistencia alimentaria constituyen un indicador concreto de la situación que atraviesan las familias.

Pintos remarcó especialmente el impacto que le genera observar que la problemática llegue también a adultos que trabajan y estudian.

“Es un dato doloroso que incluso cuando yo lo recibí, la verdad que me impactó muchísimo porque saber de adultos que están haciendo el esfuerzo de trabajar, que además piensan en progresar y estudiar, y no les alcanza para alimentarse lo suficiente, es penoso”, expresó.

Y concluyó: “Es tremendo saber que un adulto que está haciendo el esfuerzo para ir a estudiar, no tiene para comer”.

El aumento de las raciones en los establecimientos educativos, los pedidos de ampliación de comedores y copas de leche y los casos de estudiantes que llegan con dificultades para alimentarse vuelven a poner a las escuelas en el centro de una realidad social que, según las cooperadoras, se profundizó durante los últimos meses.