Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión recibirá a Sarmiento este viernes desde las 19 por el Torneo Clausura y ya están definidos los valores, accesos y requisitos para asistir al estadio.

Unión volverá a ser local este viernes cuando enfrente a Sarmiento desde las 19, por una nueva jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril y la institución ya estableció las condiciones que deberán cumplir quienes concurran. También quedaron definidos los valores de las localidades y los diferentes puntos habilitados para entrar al estadio .

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Todo listo para una nueva jornada en el 15 de Abril

Los hinchas podrán comenzar a ingresar al estadio desde las 17. En esta oportunidad, quienes necesiten comprar una entrada no podrán hacerlo directamente en las boleterías, ya que la venta se realizará únicamente a través de internet.

Los asociados deberán contar con el carnet correspondiente, presentar su documento y tener paga la cuota del mes de agosto. Si algún socio registra una deuda, tendrá la posibilidad de cancelar el monto pendiente mediante la plataforma digital y luego acceder al estadio.

En caso de que el carnet presente algún inconveniente, el club podrá retenerlo. De todos modos, el titular tendrá la posibilidad de ingresar utilizando su DNI.

La Oficina de Socios permanecerá abierta martes, miércoles y jueves de 9 a 13 y de 16 a 20. El viernes, la atención será de 8 a 16.

Valores y ubicación de los ingresos

Para el público general, la entrada tendrá un costo de $40.000. Los jubilados pagarán $20.000, mientras que los chicos de hasta 11 años inclusive deberán abonar $10.000 correspondientes al seguro.

Los precios de las plateas para no socios serán:

Preferencial baja: $90.000.

Preferencial alta: $75.000.

Laterales baja y alta: $70.000.

Platea redonda: $65.000.

Los socios tendrán tarifas diferenciales:

Preferencial baja: $50.000.

Preferencial alta: $35.000.

Laterales baja y alta: $30.000.

Platea redonda: $25.000.

En cuanto a los accesos, quienes concurran a la Popular, sean socios o no, deberán utilizar los ingresos ubicados en Cándido Pujato y López y Planes.

Para la Platea Redonda y la Sudoeste estarán disponibles los accesos de avenida Perón y bulevar Pellegrini. En tanto, quienes tengan ubicaciones en la Sudeste, palcos, Preferencial, plateas altas o codo de damas deberán dirigirse a bulevar Pellegrini y López y Planes.

Las personas con discapacidad motriz tendrán habilitado el Portón 9, ubicado sobre bulevar Pellegrini, para acceder a la Platea Redonda, sujeto a disponibilidad. Para otras personas con discapacidad estará disponible el Portón 7, sobre Cándido Pujato.

Unión también recordó que el Codo de Damas y el sector de Jubilados estarán reservados exclusivamente para socios.