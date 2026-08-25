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Advierten que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: "Muchos motociclistas no saben frenar"

Según el Observatorio de Seguridad Vial, la mitad de los fallecidos en accidentes en Santa Fe circulaban en dos ruedas. La APSV endureció las pruebas en los 105 centros de la provincia y advirtió que el derrape por frenado incorrecto supera a los choques como causa de lesión.

25 de agosto 2026 · 20:46hs
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Advierten que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: Muchos motociclistas no saben frenar

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Advierten que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: "Muchos motociclistas no saben frenar"

Luego de la presentación del informe del Observatorio de Seguridad Vial que confirmó que la mitad de las víctimas fatales en la provincia circulaban en motos, las autoridades provinciales encendieron las alarmas sobre un factor crucial que suele quedar relegado detrás de las estadísticas: la falta de destreza técnica al volante y la falsa creencia de que conducir un ciclomotor no requiere preparación previa.

En declaraciones a Radio 2, el director de Capacitación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Sebastián Kelman, cuestionó la conducta de los usuarios y ofreció un diagnóstico tajante sobre la mecánica de los accidentes.

LEER MÁS: Día Nacional de la Seguridad Vial: en Santa Fe, el 41% de las víctimas fatales en siniestros son motociclistas

"Existe la idea de que la moto la puede conducir cualquiera y de cualquier manera, pero en las clínicas de conducción detectamos una falta de conocimiento técnico alarmante", aseveró el funcionario.

El mito del control y el derrape como principal peligro

Para el referente de la APSV, el mayor riesgo para quienes circulan en dos ruedas no proviene necesariamente de la interacción con vehículos de mayor porte, sino de la incapacidad de controlar el propio rodado ante una eventualidad en la calzada.

"Vemos personas que manejan una moto chica hace más de 10 años y no saben frenar: al momento de accionar el freno bloquean la rueda y se caen. Por eso el derrape es la principal causa de lesión, por encima de los atropellamientos o los choques", reveló Kelman, echando luz sobre una de las dinámicas con mayor impacto en las guardias médicas.

Exámenes más duros para cortar la racha

Ante esta combinación de falta de destreza y alta siniestralidad, el funcionario provincial remarcó que el Estado decidió ajustar las exigencias en la etapa de formación para evitar que conductores sin idoneidad salgan a la vía pública.

"Modificamos el examen de primera licencia en los 105 centros de la provincia. Si no aprueban tres pruebas técnicas puntuales —gestión de la mirada, maniobras de emergencia y postura adecuada—, no le damos la licencia a nadie. Necesitamos certificar que realmente saben manejar un vehículo tan vulnerable", concluyó.

LEER MÁS: Este lunes empiezan regir los nuevos exámenes para obtener las licencias de conducir de motos en Santa Fe

Los datos del Observatorio Vial

El análisis de Kelman se dio tras la presentación de las estadísticas oficiales durante una reunión del Observatorio de Seguridad Vial del Concejo Municipal de Rosario. De acuerdo con el relevamiento, entre enero y el 31 de julio de 2026 se registraron 202 víctimas fatales en toda la provincia de Santa Fe.

Las autoridades provinciales advirtieron sobre un incremento de la siniestralidad en rutas y autopistas, ratificando a la motocicleta como el rodado con mayor nivel de involucramiento en los hechos.

motos Santa Fe derrape Seguridad Vial
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