Dogos XV de Córdoba venció a Yacaré XV de Paraguay en Villa Warcalde

En el equipo con base en la provincia de Córdoba jugó el medio scrum de Santa Fe Rugby, Juan Cruz Strada, quien fue relevado en el segundo tiempo, y también en el complemento, con la camiseta número 17 hizo su ingreso el primera línea de Alma Juniors de Esperanza, Mateo Nuñez. Con lo cual la Unión Santafesina de Rugby estuvo muy bien representada por estos dos jugadores que han logrado mantenerse en el radar de Nicolás Galatro.

A la franquicia cordobesa no le sobró absolutamente nada, ganó por 30 a 24, y si bien fue el primer partido, donde cuesta ensamblarse, hay cuestiones por mejorar. La visita fue presa de su propia indisciplina, lo que lo obligó a ir perdiendo jugadores con tarjetas amarillas, a lo que hay que sumarle que fallaron muchos puntos con el pie.

Ante un gran marco de público, el frío polar fue superado claramente por la acción que se vio en el campo de juego, donde hubo mucha paridad, y jugaron con mucha actitud y compromiso. Arrancaron mejor los paraguayos, que tienen en su plantilla varios argentinos, aunque no tuvieron efectividad en el envío a los postes.

Dogos no bajó nunca los brazos, fue siempre para adelante, aunque todavía le queda aceitar mejor algunas cuestiones del juego. Descontó con un ensayo de Filippa, y también el rosarino Dicapua no estuvo efectivo en el envío a los palos. Luego, a partir de un line, Garcete logró apoyar en el ingoal argentino y estirar la diferencia a favor de los guaraníes.

El referee rosarino Schneider comenzó a sacar amarillas, primero Riquelme, y luego Inchauspe, le permitieron a los argentinos pasar al frente en el marcador e irse al descanso ganando por 17 a 16. En el complemento se esperaba que Dogos marque la diferencia, por los hombres de más que tenía en cancha, pero no logró lastimar y apelaron a los penales para sumar en el marcador.

Los Dogos.jpg Ahora, los Dogos se enfrentarán el domingo 26 de febrero, a las 15, a Cobras Brasil XV. SAR

El cotejo aflojó en su dinámica, y el resultado quedó abierto hasta el final, lo cual le puso un poco de pimienta. Los Dogos llegaron al try y lograron ponerse 27 a 19, Yacaré levantó y pasó a perder 27 a 24 a partir de un try de Inchauspe. En el cierre fue Julián Hernández el que marcó un penal y dejó cifras definitivas al triunfo de la franquicia cordobesa en su presentación en la competencia organizada por Sudamérica Rugby.

Por su parte, en la presente jornada de sábado, las franquicias de Selknam de Chile y Americans Raptors de los Estados Unidos desde las 18, mientras que la franquicia porteña Pampas se enfrentará frente a Cobras XV, de Brasil, a partir de las 15 en la ciudad de San Pablo. En tanto Peñarol, campeón en la temporada anterior de la Superliga Americana de Rugby (SLAR), tendrá fecha libre.

Síntesis

Dogos XV 30- Yacaré XV 24

Dogos XV: Santiago Pulella, Boris Wenger y Octavio Filippa; Gregorio Hernández y Franco Molina (c); Aitor Bildosola, Efraín Elías e Ignacio Gandini; Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby) y Valentino Dicapua; Valentín Soler Filloy, Leonardo Gea Salim, Agustín Segura, Mateo Soler y Franco Giudice. Entrenador: Nicolás Galatro. Luego ingresaron: Román Pretz, Mateo Núñez Miserez, Ramiro Valdés Iribarren, Federico Albrisi, Manuel Todaro, Agustín Moyano, Julián Hernández y Faustino Sánchez Valarolo.

Yacaré XV: Lucas Noguera Paz, Emilio Gorostiaga y Facundo Pomponio; Ignacio Martínez y Mariano Garcete; Felipe Villagrán, Felipe Puertas y Marcos Riquelme; Ignacio Inchauspe (capitán) y Estanislao Gómez; Juan González, Sebastián Urbieta, Ramiro Amarilla, Federico Gauna y Tomás Mac Call. Entrenador: Ricardo Le Fort. Luego ingresaron: Julián Martín, Camilo Blasco, Estéfano Aranda, Juan Cruz Pérez Rachel, Mateo Rodríguez, Diego Miño, Federico Cacciabue y Juan Chilavert.

Primer tiempo: 6', Try de Mac Call (Y); 10 y 20', Penales de Gómez (Y); 13 y 40', Goles de Dicapua por Tries de Filippa y Wenger (D); 27', Penal de Dicapua (D), y 33', Try de Garcete (Y).

Amonestados: 35' Riquelme (Y), y 39' Inchauspe (Y).

Resultado Parcial: Dogos XV 17 - Yacaré XV 16.

Segundo tiempo: 6', Penal de Dicapua (D); 14', Penal de Cacciabue (Y); 20', Gol de Dicapua por Try de Soler Filloy (D); 25', Try de Inchauspe (Y), y 39', Penal de J. Hernández (D).

Amonestados: 13' Wenger (D); 30' Martínez (Y).

Cancha: Tala Rugby Club.

Árbitro: Damián Schneider (Rosario).