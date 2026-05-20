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Quimsa sacó pecho en Santiago y se cruzará con Boca en semifinales

La Fusión venció a Instituto por 75 a 71 en un quinto juego cargado de tensión y avanzó entre los cuatro mejores de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 09:37hs
Quimsa sacó pecho en Santiago y se cruzará con Boca en semifinales

LNB

Quimsa volvió a demostrar que en Santiago del Estero se hace fuerte. En un partido cargado de nervios, intensidad y clima de playoff, la Fusión derrotó a Instituto por 75 a 71 y se quedó con la serie de cuartos de final por 3-2 para avanzar a las semifinales de la Liga Nacional, donde ahora se medirá ante Boca.

El equipo de Leandro Ramella tuvo un arranque demoledor, impulsado por la puntería de Brandon Robinson, quien clavó tres triples en el comienzo para que el local sacara rápidamente diferencias. Instituto arrancó errático y Quimsa aprovechó cada espacio para construir una ventaja importante en el primer cuarto, que cerró arriba 30-17.

Robinson y Lema marcaron el camino en Quimsa

La intensidad santiagueña no bajó en el segundo segmento. Leonardo Lema comenzó a ganar protagonismo en ambos costados de la cancha y la Fusión llegó a sacar 16 puntos de diferencia. Del otro lado, Instituto intentó sostenerse con el oficio de Gastón Whelan y el trabajo interno de Lee Aaliya y Saiz, pero Quimsa se fue al descanso largo dominando el juego por 45-29.

Sin embargo, la Gloria reaccionó en el tercer cuarto. Con mayor agresividad defensiva y efectividad desde el perímetro, el conjunto cordobés empezó a descontar y llegó a ponerse a apenas ocho puntos. Whelan manejó los tiempos y Monacchi aportó puntos importantes para meter presión en el estadio Ciudad.

Un cierre caliente y el boleto a semifinales

El último cuarto fue una verdadera batalla. Instituto siguió achicando diferencias y llegó a colocarse a tiro en los minutos finales, aprovechando algunas pérdidas y desconcentraciones del local. Pero cuando más quemaba la pelota, apareció la jerarquía de Lema con un triple clave y la experiencia de Robinson desde la línea de libres para terminar de asegurar el triunfo.

Brandon Robinson cerró la noche como goleador con 23 puntos, mientras que Leonardo Lema firmó una actuación enorme con 17 unidades y 15 rebotes. Además, Jerome Meyinsse aportó 13 puntos y 9 rebotes en otro rendimiento sólido cerca del aro.

En Instituto no alcanzaron los 16 puntos de Gastón Whelan ni la reacción del complemento. La Gloria peleó hasta el final, pero Quimsa fue más efectivo en los momentos decisivos y terminó festejando ante su gente.

Ahora, la Fusión se prepara para un desafío mayor: las semifinales frente a Boca, en una serie que promete ser una de las más atractivas de la temporada.

Quimsa Boca Liga Nacional
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