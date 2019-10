Dorados despidió al arquero Gaspar Servio

Los Dorados de Sinaloa anunció de manera oficial romper el contrato con el arquero argentino Gaspar Servio. Todo esto, a partir de las burlas del golero hacia los hechos de violencia que se vivieron en Culiacán la semana pasada.

El club del Ascenso MX manifestó y reiteró su apoyo a la afición por los momentos críticos que atraviesan los pobladores de Culiacan. Ante esta situación, Gaspar Servio publicó un video en sus redes sociales donde se burlaba de lo ocurrido.

Embed Mientras mucha gente sufre la violencia y el caos que pasamos en Culiacán, es inaceptable que el portero de @Dorados, Gaspar Servio, aprovecha para burlarse de la ciudad y de quienes le dan de comer. pic.twitter.com/lqnpD0AyYB — Iván Elenes (@Ivan_Elenes) October 18, 2019

Horas después, el ex arquero de Arsenal señaló que su cuenta de Instagram había sido hackeada y que el no había sido la persona que subió dicha publicación, sin embargo, esto no lo «salvó» de mantenerse en el conjunto sinaloense.