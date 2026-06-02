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Dos santafesinos citados a una concentración nacional en Don Torcuato

Bautista Benavides y Agustín Ponzio fueron convocados por la UAR para una concentración nacional del seleccionado M20 Los Pumitas que afrontará el Mundial Junior de Georgia

Ovación

Por Ovación

2 de junio 2026 · 09:03hs
El segunda línea de CRAI

El segunda línea de CRAI, Agustín Ponzio, fue convocado para la concentración de Los Pumitas en el Hindú Club.

El staff de Los Pumitas M20 confirmó una convocatoria de 36 jugadores para participar de una nueva Concentración Nacional, que se desarrollará esta semana en Hindú Club, como parte de la preparación del seleccionado juvenil argentino. Entre los citados hay tres jugadores que pertenencen a clubes de la Unión Santafesina de Rugby, tal es el caso de Bautista Benavídes, Agustín Ponzio y Federico Narváez.

Los Pumitas concentran en La Plata

Con la mente puesta en el debut del próximo sábado 27 de junio ante Estados Unidos, Los Pumitas continúan con la puesta a punto de cara al Mundial Junior de Georgia, en el que también comparten grupo con Irlanda e Inglaterra.

Para esta nueva cita, que se lleva a cabo entre el lunes 1 y martes 2 de junio en Hindú Club, Nicolás Fernández Miranda citó a 36 jugadores, quienes todavía tienen chances de integrar la lista definitiva de cara a la gran cita del año.

La lista reúne jugadores de distintas uniones del país, con una fuerte presencia de clubes de la URBA, Córdoba, Rosario, Tucumán, Cuyo, Entrerriana y Santafesina, consolidando la base del plantel que continúa su preparación para los próximos compromisos internacionales.

La actividad en Hindú permitirá al cuerpo técnico seguir evaluando jugadores y profundizar el trabajo colectivo de cara a los desafíos que tendrá el seleccionado juvenil durante la temporada 2026. Entre los convocados aparecen dos jugadores de la Unión Santafesina de Rugby.

Los santafesinos convocados

Se trata del segunda línea de Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavídes, y del otro lock, en este caso del CRAI, Agustín Ponzio. Ambos vienen de formar parte el plantel de Los Pumitas que disputó el Rugby Championship en Sudáfrica. Otra oportunidad para poder sumar rodaje y entrenamiento bajo la tutela de Fernández Miranda. También se encuentra el rafaelino Federico Narváez, formado en CRAR de Rafaela, pero actualmente en Atlético del Rosario.

Hay que señalar que entre los convocados también hay varios jugadores que forman parte de Capibaras, la franquicia litoraleña que está afrontando el Súper Rugby Américas. Se trata de Manuel Cúneo de San Juan RC, Franco Benítez de Tilcara, Franco Marriza del Paraná Rowing Club, Basilio Cañas de Estudiantes de Paraná, Benjamín Ordiz de Caranchos y Bernardo Pucciarello del Jockey Club de Rosario.

santafesinos Los Pumitas concentración
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