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Se definen las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Unión visitará a Atlético Paraná por la vuelta de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial con la ventaja de haber ganado en Santa Fe por 3 a 2

Ovación

Por Ovación

2 de junio 2026 · 08:43hs
Unión visitará a Atlético Paraná en barrio San Martín en la vecina capital provincial.

Unión visitará a Atlético Paraná en barrio San Martín en la vecina capital provincial.

La expectativa es muy grande en la región para la vuelta de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial 2026. El certamen, que une futbolísticamente a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, entra en su etapa de definición y promete dos duelos de alto voltaje en los partidos que otorgarán los boletos a la final. Hay dos elencos de la vecina capital provincial y dos santafesinos que pugnan por lograr ese cometido.

Tiempo de revanchas en la Copa Túnel Subfluvial

En la siesta de este 2 de junio se comenzarán a definir las semifinales del torneo interprovincial organizado entre las ligas Santafesina y Paranaense, donde el Tatengue buscará ser finalista nuevamente como en la primera edición. Asimismo este miércoles por la noche la Universidad del Litoral va al Grella en procura de remotar un global que lo tiene 3 tantos abajo.

Este martes 2 de junio a partir de las 15.30, Atlético Paraná será anfitrión de Unión de Santa Fe con el arbitraje de Maximiliano Moya quien contará con la colaboración de Mariano Nadalin, Santiago Gaioli e Ignacio Castellano.

Recordemos que en un encuentro entretenido, con goles y dramatismo, Unión de Santas fe derrotó de local a Atlético Paraná por 3 a 2 en el encuentro de ida de una de las semifinales de la copa Túnel Subfluvial. Agustín Benavídez, Gerónimo Faría y Dylan Grecco los autores de los goles el Tatengue, mientras que Francisco Giaccio y Uriel Perpetto convirtieron para la visita.

Atlético Paraná evidenció herramientas futbolísticas suficientes para intentar revertir la serie en condición de local. Con el 3 a 2 definitivo, la llave quedó completamente abierta de cara al desquite que se disputará en el estadio Pedro Mutio, ubicado en el populoso barrio San Martín.

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La Universidad del Litoral jugar&aacute; el mi&eacute;rcoles ante Patronato en el Grella.

La Universidad del Litoral jugará el miércoles ante Patronato en el Grella.

Por su parte, este miércoles 3 de junio,a partir de las 21, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato de Paraná será anfitrión de la Universidad del Litoral bajo el referato del santafesino Nicolás Mottier quien recibirá la asistencia de Ramiro Nadalín, Gaspar Murador y Juan Bonnin.

En condición de visitante, el conjunto paranaense mostró solidez, eficacia y una marcada superioridad para derrotar por 3 a 0 a Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la Colonia San José. Luciano Strey abrió el marcador, mientras que Benjamín Bravo y Valentín Villarreal ampliaron la ventaja para sellar una victoria contundente que dejó a Patronato con un pie en la final.

Dos adelantos en el Polaca Burtovoy

Se viene la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División A José Luis Burtovoy, el cual tendrá el próximo viernes 5 de junio dos cotejos anticipados al resto de la programación. A partir de las 21, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo recibirá a Academia Cabrera, mientras que en el estadio Rodolfo Candioti, ubicado a la vera de la ruta nacional 11, Juventud Unida de Candioti será anfitrión de Unión de Santa Fe.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 29; Sanjustino y Colón de San Justo 26; La Salle Jobson 21; Colón y Sportivo Guadalupe 20; Unión de Santa Fe y Ciclón Racing 15; Náutico El Quillá, Universidad del Litoral, Juventud Unida y Nobleza de Recreo 14; Ciclón Norte 12; Academia Cabrera, Nacional e Independiente 11; Ateneo Inmaculada y Las Flores 10; Cosmos y Newell´s 8, Deportivo Santa Rosa 6.

Copa Túnel Subfluvial semifinales Unión
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