Se viene el gran clásico del rugby local en Sauce Viejo

Por la 7° fecha del Top 10 del Regional del Litoral, Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico a disputarse en Sauce Viejo y que tendrá en juego el trofeo de la amistad

Se viene un fin de semana especial para el rugby local en el marco de la séptima fecha del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario . Será con el derby entre Santa Fe Rugby y CRAI a disputarse en Sauce Viejo . No importa como llegan, lo que pasó en la fecha pasada, ni como están en la tabla, siempre es un partido especial y que se juega antes, durante y después, adentro y fuera de la cancha.

El séptimo capítulo del certamen principal del interuniones litoraleño tendrá el foco puesto en lo que será el derby entre los dos representantes de la Unión Santafesina de Rugby. En Sauce Viejo, con la expectativa que siempre generan cada vez que se iden, jugarán Santa Fe Rugby con CRAI en Sauce Viejo. Se espera un gran marco de público, con un condimento muy especial, como ha sucedido en las últimas oportunidades que han jugado.

El sábado 6 de junio el clásico tendrá un condimento especial. En ese contexto, se presentará por primera vez el “Trofeo de la Amistad”, en memoria de los jóvenes jugadores de ambas instituciones Jerónimo Fernandez Bobbio y Salvador Passadore.

Se trata de un trofeo itinerante que se compartirá en cada clásico que se dispute de acá en adelante en el marco del TRL, y representará la amistad y el camino compartido por los dos clubes trascendiendo el ocasional resultado deportivo.

Será entregado en cada oportunidad por el club visitante al local, a modo de agradecimiento por la hospitalidad del recibimiento.

Este trofeo simboliza el pasado, el presente y el futuro en común, los lazos y los abrazos… para que el legado de Jero y Salva sea una llama que no se apague nunca.

En lo que hace a la competición propiamente dicha, los Tricolores vienen de imponerse ante Jockey Club de Venado Tuerto por 35 a 15 en el departamento General López, mientras que los Gitanos cayeron inesperadamente frente a Old Resian en la autopista por 10 a 9.

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La escuadra conducida por el Colo Carballo consiguió imponerse el pasado fin de semana a Universitario de Córdoba por 25 a 24 en el marco de la tercera fecha del Torneo del Interior A, mientras que los que tienen como conductor al doctor Carlos Martín Matozzo cayeron en la autopista frente a Cardenales de Tucumán por 15 a 5.

Será el primer clásico de la temporada entre Santa Fe Rugby y CRAI, mientras que la revancha está prevista para el sábado 10 de octubre en el marco de la decimo sexta fecha y a la vera de la autopista.

Lo que viene luego del clásico y las posiciones

Tras disputar el derby entre los Tricolores y los Gitanos, Santa Fe Rugby Club visitará al Paraná Rowing Club en la vecina capital provincial, y CRAI será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Estudiantes de Paraná 22, CRAI y Duendes 20; Santa Fe Rugby 19, Gimnasia y Esgrima de Rosario 15, Jockey Club de Rosario 14, Universitario de Rosario 12, Jockey Club de Venado Tuerto 11, Paraná Rowing y Old Resian 10.