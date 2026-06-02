Banco Provincial se mantiene puntero del Dos Orillas

Por la 9° fecha del Torneo Dos Orillas, Banco Provincial goleó a Talleres y conserva la punta del certamen. En Cabaña Leiva, CRAI terminó con el invicto de La Salle Jobson

El noveno capítulo del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey, registró la victoria de Banco Provincial sobre Talleres en la vecina capital provincial, mientras que en Cabaña Leiva, CRAI terminó con el invicto de La Salle Jobson . Además, El Quillá se impuso a las Lobas en Esperanza, y Santa Fe Rugby cayó ante Estudiantes de Paraná en Sauce Viejo.

Banco volvió al triunfo y lidera, aunque con un partido más, al derrotar 3-1 a Talleres en Paraná. Las dirigidas por Daniel De Petre quebraron el partido a partir del segundo cuarto, con dos conquistas de Valentina Suravsky. Luz Rodríguez acercó al “rojo” en el marcador en el tercer parcial y le devolvió la expectativa al encuentro. Sin embargo, Valentina Ceconi aseguró el triunfo desde la pena máxima en el último cuarto.

CRAI ratificó su buen andar y confirmó su crecimiento al derrotar al único invicto que traía el certamen como lo era La Salle. Acumuló su tercera victoria en fila al imponerse 4-3 y escaló al cuarto lugar. Las “gitanas” construyeron el triunfo a partir de su eficacia. Con una notable contundencia en ataque, llegaron al inicio del último cuarto con una ventaja de 4-1.

image En Cabaña Leiva, CRAI se llevó un cotizado triunfo sobre la escuadra colegial.

Cuando parecía que el partido estaba resuelto, La Salle reaccionó y consiguió recortar la diferencia. Camila Fabbro marcó el empate parcial 1-1 en la etapa inicial y Mila Doyharzabal volvió a acercar al conjunto local en el cierre. Más tarde, Fabbro anotó nuevamente para darle suspenso a los minutos finales.

Inclusive, contó con una última oportunidad desde el córner corto, aunque no pudo transformarla en gol. Victoria Bertone fue la gran figura de la tarde al marcar un hattrick. Abrió la cuenta con un potente remate a la salida de un córner corto, amplió diferencias desde el punto del penal y selló su actuación al aprovechar un desborde para definir mano a mano ante Mariela Rosales. El restante gol del equipo dirigido por Iván Díaz fue obra de Juana Soto Payva.

El Quillá también sumó de a tres. Las “tiburonas” vencieron 2-1 a Alma Juniors en Esperanza. Los córners cortos fueron la única vía para vulnerar las defensas, todos los goles llegaron por ese medio. El encuentro comenzó con intensidad y tuvo emociones desde el arranque. Leo Simoneit adelantó a las dueñas de casa, mientras que Florencia Juri igualó para la visita en la etapa inicial. El cotejo se mantuvo abierto incluso después del gol de Virginia Suárez para las santafesinas en el tercer período. Las “lobas” dispusieron de oportunidades para alcanzar la igualdad en el tramo final, aunque no lograron concretarlas.

Rowing le ganó 4-2 a Universitario. El “remero” arrancó a pleno y fue letal a través de Naya Abichain, que marcó dos goles de córner corto, mientras que Sofía Correa aportó el tercero de jugada en el primer cuarto. Tras el descanso largo, las “cuervas” reaccionaron con Milena Monjo y Flor Tolosa como abanderadas de la remontada y lograron reducir la diferencia al mínimo. Sin embargo, a falta de cinco minutos para el final, Abichain apareció nuevamente para convertir desde el fijo y sentenciar la historia.

image La escuadra lasallana cayó frente a las Gitanas por 4 a 3.

Estudiantes complicó aún más a SFRC. Las “aurinegras” vencieron 4-3 al “tricolor” en Sauce Viejo. El “santa” no pudo sostener la ventaja que había conseguido por intermedio de Sofía Garofalo. CAE reaccionó rápidamente para, en una ráfaga de ocho minutos, pasar a ganar 3-1 gracias a los goles de Paula White, Sofía Fouces y Celeste Romero. Todo en el segundo cuarto. En el tercero llegó el cuarto tanto del equipo dirigido por Enzo Prelli, convertido por Mía White. Sobre los últimos tres minutos del encuentro, Flor Gorla y Emilia Depetris acortaron diferencias, aunque el tiempo le jugó en contra.

Zona Campeonato - Resultados 9° fecha

Rowing 4-Universitario 2

Talleres 1- Banco Provincial 3

Santa Fe Rugby 3- Estudiantes 4

La Salle Jobson 3- CRAI 4

Alma Juniors 1- El Quillá 2

Paracao 2- CAE Blanco 0

-Posiciones: Banco Provincial 22, El Quillá 18, La Salle Jobson 17, CRAI 15, Talleres y Paraná Rowing 13; Estudiantes 12; Santa Fe Rugby y Alma Juniors de Esperanza 8, Paracao 5, Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.

-Próxima fecha: Universitario con CAE Blanco, El Quillá con Paracao, Alma Juniors con CRAI, Estudiantes con La Salle Jobson, Banco Provincial con Santa Fe Rugby y Paraná Rowing con Talleres.

-Resultados Zona Ascenso B1:

Capibá Rc 2 - Santa Fe RC B 1

Argentino SC 4- Tilcara 1

Unión 1- Colón 2

Unión Agrarios de Cerrito 2- La Paz HC 1

-Resultados Zona Ascenso B2:

Atlético Franck 2- Colón de San Justo 3

Rowing Blanco 0- El Quillá Amarillo 10

CAE Amarillo 0- CRAI Blanco 4