El Mago Juan Martín Hernández se suma a la estructura de la UAR

El ex apertura de Los Pumas, Juan Martín Hernández, integrante del seleccionado argentino que se subió al podio en Francia 2007, se suma al staff técnico de la Unión Argentina

Juan Martín Hernández: el exPuma que se suma a la estructura de la UAR

Incorporación de lujo al staff técnico de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Juan Martín Hernández, integrante del seleccionado argentino que se clasificó tercero en el Mundial Francia 2007, se sumará a los equipos de trabajo de la estructura como asesor especializado en el juego con el pie. Hernández, de 43 años, se desempeñará junto a los combinados nacionales y con las organizaciones de Alto Rendimiento, en articulación con las Academias de la UAR y los programas de desarrollo de todo el país.

La UAR anunció la incorporación de Juan Martín Hernández como asesor especializado en juego con el pie, rol desde el cual trabajará junto a los Seleccionados Nacionales y las estructuras de Alto Rendimiento, en articulación con las Academias de la UAR y los programas de desarrollo de todo el país.

Desde esta función, Hernández aportará toda su experiencia internacional y conocimiento técnico para fortalecer el desarrollo de habilidades técnicas y metodológicas vinculadas al juego con el pie, consolidándose como una herramienta estratégica dentro del modelo de juego y formación del rugby argentino.

Su trabajo estará enfocado en la construcción de un sistema integral de enseñanza que contribuya al desarrollo de jugadores y entrenadores en todos los niveles del sistema UAR.

Hernández manifestó: “Es una gran iniciativa de la Unión Argentina de Rugby desarrollar una metodología de enseñanza y un protocolo para el juego con el pie a nivel Nacional. Para mí es un orgullo y un honor formar parte de este proyecto y acompañar el inicio de un proceso que busca contribuir al desarrollo de nuestros jugadores y del rugby argentino”.

La incorporación de Hernández forma parte del proceso continuo de evolución y profesionalización que impulsa la Unión Argentina de Rugby, con el objetivo de seguir fortaleciendo herramientas, metodologías y recursos para el crecimiento del rugby argentino en todo el país.