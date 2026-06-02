Gimnasia y Ferro juegan una final anticipada por un lugar en la definición de la Liga Nacional

La serie llega igualada 2-2 al quinto y decisivo juego en Comodoro Rivadavia. El ganador enfrentará a Quimsa en la definición por el título.

La Liga Nacional conocerá este martes a su segundo finalista. Desde las 21.05, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste se enfrentarán en el quinto y decisivo juego de una apasionante serie semifinal que llega igualada 2-2. El encuentro se disputará en el estadio Socios Fundadores y contará con transmisión de TyC Sports 2.

Con Quimsa ya instalado en la serie por el título, patagónicos y porteños protagonizarán un verdadero duelo de alto voltaje para definir quién acompañará al conjunto santiagueño en la lucha por el campeonato.

Una serie marcada por la paridad entre Gimnasia y Ferro

La igualdad ha sido el denominador común de una semifinal que entregó emociones desde el primer partido. Gimnasia aprovechó su localía en los dos encuentros iniciales disputados en Comodoro Rivadavia y se adelantó 2-0 en la serie.

El Mens sana abrió la llave con una victoria por 81 a 77, en un encuentro donde logró sostener la reacción de Ferro en el complemento. Luego volvió a imponerse por 79 a 74, con una destacada actuación de Marcos Chacón, autor de 19 puntos.

Sin embargo, cuando la acción se trasladó a Caballito, Ferro reaccionó con autoridad. En el tercer juego se quedó con el triunfo por 74 a 70, apoyado en un gran segundo cuarto que le permitió controlar el ritmo del partido y limitar la producción ofensiva de los chubutenses.

La recuperación verdolaga se consolidó en el cuarto capítulo. Tras una primera mitad equilibrada que terminó igualada en 36 puntos, el conjunto dirigido por Federico Fernández elevó su intensidad defensiva y terminó imponiéndose por 81 a 73 para empatar la serie. Rodrigo Gallegos fue la gran figura con 19 puntos y seis rebotes, mientras que Emiliano Toretta lideró a Gimnasia con 21 unidades.

El peso de la localía frente a la confianza visitante

Gimnasia llega respaldado por una excelente campaña en la fase regular, donde finalizó segundo con un récord de 24 victorias y 12 derrotas. Esa ubicación le permitió acceder directamente a los cuartos de final, instancia en la que necesitó cinco partidos para eliminar a Independiente de Oliva.

Ferro, en cambio, construyó un recorrido más extenso y exigente. Terminó sexto en la fase regular con una marca de 21 triunfos y 15 caídas, pero mostró una enorme fortaleza en los cruces decisivos. Barrió a Peñarol en la Reclasificación y luego eliminó a Regatas Corrientes en una serie que también se definió en cinco encuentros.

Esa experiencia en partidos límite alimenta la ilusión del Verdolaga, que ya demostró ser capaz de ganar como visitante cuando la presión está en su punto máximo.

Todo o nada en Comodoro

El historial favorece a Gimnasia, que suma 45 victorias contra 31 de Ferro en los 76 enfrentamientos que registran ambos equipos en la Liga Nacional. Sin embargo, los antecedentes recientes confirman que la diferencia es mínima y que cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Con la serie empatada y el premio de una final en juego, el quinto partido promete emociones fuertes. Comodoro Rivadavia será escenario de una verdadera final anticipada entre dos de los equipos más sólidos y competitivos de la temporada.

La serie semifinal

Gimnasia y Esgrima 81-77 Ferro Carril Oeste

Gimnasia y Esgrima 79-74 Ferro Carril Oeste

Ferro Carril Oeste 74-70 Gimnasia y Esgrima

Ferro Carril Oeste 81-73 Gimnasia y Esgrima

Juego 5

Martes 2 de junio – 21.05

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia)

TV: TyC Sports 2

El ganador avanzará a la final de la Liga Nacional para enfrentar a Quimsa en la serie decisiva por el campeonato.