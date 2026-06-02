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Austria, segundo rival de Argentina, pierde a una de sus figuras a días del Mundial

El volante ofensivo Christoph Baumgartner sufrió una grave lesión muscular y fue dado de baja del plantel de Austria

2 de junio 2026 · 10:00hs
Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner, figura de Austria, se pierde el Mundial por una lesión muscular.

A nueve días del arranque del Mundial, Austria, el segundo rival de la Selección argentina en la fase de grupos, recibió un baldazo de agua fría: Christoph Baumgartner, mediapunta del RB Leipzig y pieza clave en el ataque, quedó descartado por una lesión muscular grave.

Austria pierde a una de sus figuras

La Federación Austríaca de Fútbol (OFB) confirmó que el delantero, de 26 años, se lesionó durante el calentamiento previo al último amistoso ante Túnez. Sintió un pinchazo en el muslo derecho tras un remate y, aunque en un primer momento se pensó que solo se perdería el debut, los estudios médicos confirmaron que no podrá jugar ningún partido del torneo.

El golpe es durísimo para el equipo de Ralf Rangnick. Baumgartner llegaba en el mejor momento de su carrera: esta temporada marcó 17 goles y dio 9 asistencias en el Leipzig.

Más problemas para Austria: Alaba tocado

El amistoso ante Túnez, que terminó con victoria 1-0 para los europeos, dejó más preocupaciones. Además de la baja de Baumgartner, el central David Alaba (ex-Real Madrid) encendió las alarmas al salir en el entretiempo por molestias musculares. “Notó algo muscular, espero que sea solo una contractura”, explicó Rangnick. Finalmente, los estudios descartaron una lesión grave y Alaba podrá estar en el Mundial.

Austria Argentina Mundial
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