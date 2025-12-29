Uno Santa Fe | Ovación | River

Dos viejos rivales en el horizonte de River, de cara a la pretemporada

El “Millonario” prepara pruebas exigentes en Uruguay mientras busca cambiar la imagen tras un año sin títulos y con una fuerte inversión que no dio resultados.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 07:06hs
Dos viejos rivales en el horizonte de River, de cara a la pretemporada

River planifica dos amistosos de alto voltaje en enero frente a Nacional y Peñarol de Uruguay, como parte de su pretemporada 2026, con el objetivo de comenzar a reencauzar el rumbo deportivo tras una campaña 2025 desastrosa, sin títulos y marcada por una fuerte inversión económica que no dio resultados, según lo proyectado por el cuerpo técnico y la dirigencia del club.

La idea ya está en marcha y se encuentra cerca de concretarse. El Millonario disputaría dos encuentros informales ante los gigantes del fútbol uruguayo, en lo que será una exigente prueba antes del inicio del Torneo Apertura.

Si bien aún no hay fechas confirmadas oficialmente, está definido que los partidos se jugarán luego del 10 de enero, día en el que el plantel dejará San Martín de los Andes tras una semana de trabajos físicos intensos y viajará a Punta del Este para continuar la preparación.

Los amistosos de River en Uruguay

Una vez instalado en suelo uruguayo, el primer amistoso se disputaría el 11 o el 14 de enero, mientras que el segundo está previsto para el 17, ambos en la ciudad de Maldonado. Los rivales elegidos no son casuales: Nacional y Peñarol representan una medida exigente para un River que necesita respuestas inmediatas y señales futbolísticas claras.

La pretemporada aparece como un punto de inflexión luego de un 2025 para el olvido. El club realizó una de las inversiones más altas de los últimos años en el armado del plantel, con incorporaciones de jerarquía y apuestas fuertes en el mercado, pero los resultados nunca acompañaron. River cerró el año sin conquistar ningún título, ni a nivel local ni internacional, quedando lejos de los objetivos trazados a comienzos de la temporada.

En ese contexto, los amistosos internacionales se transforman en algo más que simples ensayos. Funcionarán como una primera evaluación real del nuevo proceso, con la presión latente de un equipo que está obligado a cambiar la imagen y recuperar protagonismo.

Para River, el 2026 empieza con urgencias, y cada partido, incluso los de verano, será observado con lupa.

River Uruguay Nacional
Noticias relacionadas
river apura y boca espera: asi viene el mercado de pases de los cinco grandes

River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes

river cierra una venta clave: andres herrera seguira en columbus crew por usd 2 millones

River cierra una venta clave: Andrés Herrera seguirá en Columbus Crew por USD 2 millones

Jeremías Ledesma se va a River y será refuerzo de Rosario Central.

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por el colombiano Romaña.

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"