Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Al no tener continuidad en River, el arquero Jeremías Ledesma pidió salir y está cerca de ser refuerzo de Rosario Central

22 de diciembre 2025 · 13:00hs
El arquero de River Jeremías Conan Ledesma, tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Rosario Central, equipo al que se le otorgó un título de campeón que generó polémica y sería su segundo paso por el club rosarino.

El arquero de 32 años retonaría al equipo que lo formó y en el que jugó entre 2017 y 2020 y lo haría a través de un préstamo de un año con opción de compra.

Con la confirmación de la continuidad del campeón del mundo Franco Armani como arquero titular de River, el oriundo de Pergamino buscará sumar minutos en Rosario Central donde deberá competir el puesto con el ya histórico Jorge Broun y el suplente Axel Werner.

River no accedió a una venta total de la ficha de Ledesma ya que considera que, por la elevada edad que tiene Armani, el arquero de 32 años corre con grandes chances de quedarse con el puerto en el arco del ´Millonario´ en la temporada 2027.

Así, Ledesma volverá al club que lo vio nacer y en el cual debutó en 2017, con la dirección técnica del uruguayo Paolo Montero. Desde ese entonces hasta agosto de 2020, el arquero disputó 87 partidos, recibió 102 goles, tuvo la valla invicta en 25 ocasiones y conquistó la Copa Argentina 2018 como titular del equipo dirigido por Edgardo Bauza en aquel entonces.__IP__

El 25 de agosto de 2020, el oriundo de Pergamino fue cedido al Cádiz de España por una temporada con el objetivo de mantener la categoría en La Liga. El objetivo se cumplió y el equipo español adquirió los servicios de Ledesma por una cifra cercana a los 2 millones de dólares.

En Cádiz, Ledesma disputó 138 partidos, recibió 191 goles y mantuvo la valla invicta en 45 ocasiones. En julio de 2024, el arquero desembarcó en River que abonó 2 millones de dólares por la totalidad de su ficha y, en este año y medio, solo disputó 7 encuentros en los cuales recibió 7 goles.

