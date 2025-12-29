Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Héctor Desvaux, líder de Encuentro Unionista, cargó con dureza contra la gestión de Luis Spahn, en la previa de la Asamblea de Unión.

En la antesala de la Asamblea General Ordinaria de socios que se realizará este lunes, Héctor Desvaux, uno de los principales referentes de Encuentro Unionista, y quien estuvo a pocos votos de desbancar al oficialismo de Luis Spahn en las últimas elecciones de Unión , expresó fuertes críticas a la gestión actual y encendió la discusión institucional.

En diálogo con LT10 (AM 1020), Desvaux sostuvo que el momento que atraviesa el club es “muy importante y muy delicado”, principalmente por la situación económica reflejada en el balance que será puesto a consideración. “Sabemos a priori que los números no han dado bien y hoy no tenemos zanjadas las dudas que fuimos a buscar en múltiples reuniones con la comisión directiva. No han entregado los papeles que justifican determinados movimientos muy importantes para el club, y eso es algo que no podemos convalidar”, afirmó.

LEER MÁS: Unión afronta una Asamblea clave para revisar su presente económico e institucional

El dirigente opositor remarcó que, de aprobarse un balance con inconsistencias, Unión corre “un riesgo enorme”. En ese sentido, recordó la responsabilidad que siente con los socios que acompañaron a su espacio en las elecciones: “Un grupo importante de unionistas apostó por nosotros y tenemos que honrar ese voto con responsabilidad, honestidad y transparencia”.

Desvaux también aclaró que los acercamientos con el oficialismo no surgieron por iniciativa de la comisión directiva. “Las reuniones las provocamos nosotros, o fueron impulsadas por otras agrupaciones. No fue el oficialismo el que nos convocó. Aun así, siempre buscamos ir, preguntar y pedir información, porque estamos para evaluar la gestión y contarle a la gente cómo están realmente las cosas”, explicó.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el análisis del déficit, que Desvaux estimó en alrededor de 3,4 millones de dólares. Comparó la situación de Unión con la de otros clubes del fútbol argentino: “Hoy la mayoría de los clubes de Primera son superavitarios. El fútbol argentino te permite ser superavitario si gestionás bien, y nosotros estamos muy por debajo, con un riesgo fenomenal para lo que viene”.

En un intento por llevar el tema al hincha común, el referente de Encuentro Unionista describió cómo impacta la crisis en las disciplinas del club. “Muchas áreas hacen rifas o venden comida para llegar a fin de mes. El fútbol femenino, que ascendió, tuvo que suspender su cena de fin de año porque no había recursos”, señaló. En contraste, cuestionó la actualización de una deuda vinculada a la familia Spahn por unos 1.400 millones de pesos durante el último ejercicio, equivalente a cerca de un millón de dólares.

Según Desvaux, esa actualización se realizó justo después del cierre del ejercicio anterior, lo que calificó como “gravísimo”. “Se le mostró a la gente un balance superavitario y al día siguiente del cierre se cargó esa actualización. Es una práctica que le hace muy mal al club y que explica por qué Unión no crece”, sostuvo, utilizando ejemplos cotidianos para explicar la situación financiera.

El aumento del gasto administrativo de Unión

Además, apuntó contra el aumento del gasto administrativo, que, según indicó, se duplicó, y la incorporación de deudas que no figuraban antes del proceso electoral. “Da la sensación de que ahora se empiezan a ‘sincerar’ números cuando el presidente dijo que está en retirada. Eso nos obliga a estar muy atentos”, advirtió.

LEER MÁS: Boca abre la puerta a una posible salida de Kevin Zenón y en Unión siguen atentos

De cara a la Asamblea, Desvaux aseguró que su postura no es obstruccionista, pero sí firme. “Tenemos todas las ganas de aprobar un balance y festejar una buena gestión, pero necesitamos explicaciones claras. Si no están, no podemos mirar para otro lado y aprobar un balance deficitario”, concluyó.

La Asamblea de este lunes aparece así como un punto clave para el futuro inmediato de Unión, con un clima de tensión institucional y un debate que promete ser intenso entre oficialismo y oposición