Uno Santa Fe | Unión | Unión

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Héctor Desvaux, líder de Encuentro Unionista, cargó con dureza contra la gestión de Luis Spahn, en la previa de la Asamblea de Unión.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 08:42hs
Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

IG encuentrounionistaok

En la antesala de la Asamblea General Ordinaria de socios que se realizará este lunes, Héctor Desvaux, uno de los principales referentes de Encuentro Unionista, y quien estuvo a pocos votos de desbancar al oficialismo de Luis Spahn en las últimas elecciones de Unión, expresó fuertes críticas a la gestión actual y encendió la discusión institucional.

El momento de Unión, según Desvaux

En diálogo con LT10 (AM 1020), Desvaux sostuvo que el momento que atraviesa el club es “muy importante y muy delicado”, principalmente por la situación económica reflejada en el balance que será puesto a consideración. “Sabemos a priori que los números no han dado bien y hoy no tenemos zanjadas las dudas que fuimos a buscar en múltiples reuniones con la comisión directiva. No han entregado los papeles que justifican determinados movimientos muy importantes para el club, y eso es algo que no podemos convalidar”, afirmó.

LEER MÁS: Unión afronta una Asamblea clave para revisar su presente económico e institucional

El dirigente opositor remarcó que, de aprobarse un balance con inconsistencias, Unión corre “un riesgo enorme”. En ese sentido, recordó la responsabilidad que siente con los socios que acompañaron a su espacio en las elecciones: “Un grupo importante de unionistas apostó por nosotros y tenemos que honrar ese voto con responsabilidad, honestidad y transparencia”.

Desvaux también aclaró que los acercamientos con el oficialismo no surgieron por iniciativa de la comisión directiva. “Las reuniones las provocamos nosotros, o fueron impulsadas por otras agrupaciones. No fue el oficialismo el que nos convocó. Aun así, siempre buscamos ir, preguntar y pedir información, porque estamos para evaluar la gestión y contarle a la gente cómo están realmente las cosas”, explicó.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el análisis del déficit, que Desvaux estimó en alrededor de 3,4 millones de dólares. Comparó la situación de Unión con la de otros clubes del fútbol argentino: “Hoy la mayoría de los clubes de Primera son superavitarios. El fútbol argentino te permite ser superavitario si gestionás bien, y nosotros estamos muy por debajo, con un riesgo fenomenal para lo que viene”.

En un intento por llevar el tema al hincha común, el referente de Encuentro Unionista describió cómo impacta la crisis en las disciplinas del club. “Muchas áreas hacen rifas o venden comida para llegar a fin de mes. El fútbol femenino, que ascendió, tuvo que suspender su cena de fin de año porque no había recursos”, señaló. En contraste, cuestionó la actualización de una deuda vinculada a la familia Spahn por unos 1.400 millones de pesos durante el último ejercicio, equivalente a cerca de un millón de dólares.

Según Desvaux, esa actualización se realizó justo después del cierre del ejercicio anterior, lo que calificó como “gravísimo”. “Se le mostró a la gente un balance superavitario y al día siguiente del cierre se cargó esa actualización. Es una práctica que le hace muy mal al club y que explica por qué Unión no crece”, sostuvo, utilizando ejemplos cotidianos para explicar la situación financiera.

El aumento del gasto administrativo de Unión

Además, apuntó contra el aumento del gasto administrativo, que, según indicó, se duplicó, y la incorporación de deudas que no figuraban antes del proceso electoral. “Da la sensación de que ahora se empiezan a ‘sincerar’ números cuando el presidente dijo que está en retirada. Eso nos obliga a estar muy atentos”, advirtió.

LEER MÁS: Boca abre la puerta a una posible salida de Kevin Zenón y en Unión siguen atentos

De cara a la Asamblea, Desvaux aseguró que su postura no es obstruccionista, pero sí firme. “Tenemos todas las ganas de aprobar un balance y festejar una buena gestión, pero necesitamos explicaciones claras. Si no están, no podemos mirar para otro lado y aprobar un balance deficitario”, concluyó.

La Asamblea de este lunes aparece así como un punto clave para el futuro inmediato de Unión, con un clima de tensión institucional y un debate que promete ser intenso entre oficialismo y oposición

Unión Luis Spahn Desvaux
Noticias relacionadas
boca abre la puerta a una posible salida de kevin zenon y en union siguen atentos

Boca abre la puerta a una posible salida de Kevin Zenón y en Unión siguen atentos

los amistosos de union en uruguay se veran por tv en la serie rio de la plata

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

El Loco Marzo habló de cómo vivió la salvación de Unión y también pidió un paso al costado de Spahn.

José Luis Marzo, un goleador eterno en la historia de Unión

union volvera al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"