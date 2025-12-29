Uno Santa Fe | Santa Fe | Jeremías Monzón

Avanza la causa por el crimen de Jeremías Monzón: imputan a dos adolescentes

Las audiencias se realizarán este lunes por la mañana y podrían derivar en prisión preventiva para los acusados, dos menores de edad

29 de diciembre 2025 · 08:19hs
José Busiemi

Este lunes por la mañana se llevarán a cabo las audiencias imputativas y de prisión preventiva para dos jóvenes detenidos por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años cuyo caso generó una fuerte conmoción en la ciudad de Santa Fe.

La primera audiencia, correspondiente a la imputación, está prevista para las 8 de la mañana, mientras que a las 8.45 se desarrollará la audiencia de medidas cautelares. Ambas instancias judiciales serán presididas por el juez Leandro Lazzarini.

Por el Ministerio Público de la Acusación intervendrán los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria, mientras que la defensa de los acusados estará a cargo de la Dra. Andrea Alberto.

En estas audiencias estarán presentes M.B.A., la joven con la que Jeremías Monzón mantenía una relación, y otro joven identificado como L.R.P.. Ambos se encuentran detenidos y, en principio, serán imputados por el homicidio del adolescente.

En tanto, resta definir la situación del tercer detenido, quien también es menor de edad, y cuyo futuro procesal será evaluado en una instancia aparte debido a su condición.

El crimen de Jeremías Monzón ocurrió hace unos 10 días, aunque el cuerpo del joven fue hallado el lunes 22 de diciembre en una construcción abandonada ubicada en el ingreso al barrio Chalet, a metros del Club Colón. Desde entonces, el caso avanzó rápidamente con allanamientos, detenciones y la recolección de pruebas clave para la investigación.

La causa continúa en etapa decisiva y se espera que, tras las audiencias, la Justicia determine si los acusados permanecerán con prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

