River cierra una venta clave: Andrés Herrera seguirá en Columbus Crew por USD 2 millones

River acordó la venta definitiva de Andrés Herrera a Columbus Crew de la MLS por cerca de 2 millones de dólares, tras cumplir objetivos deportivo.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 17:01hs
River Plate concretará la venta de Andrés Herrera a Columbus Crew, que ejecutará la opción de compra tras el préstamo en la MLS. El club de Núñez recibirá alrededor de 2 millones de dólares, una operación que representa un ingreso relevante y el cierre definitivo de una etapa para el lateral derecho.

Una operación que deja dólares y cierra un ciclo en River

La transferencia de Andrés Herrera al fútbol estadounidense se encuentra en la recta final. El lateral derecho cumplió los objetivos fijados en su cesión y Columbus Crew decidió adquirir su pase, consolidando una apuesta que comenzó como una alternativa deportiva y terminó transformándose en una operación beneficiosa para River.

Para el club de Núñez, el acuerdo significa un ingreso cercano a los 2 millones de dólares, una cifra que meses atrás parecía lejana, cuando el jugador no formaba parte de las prioridades del cuerpo técnico.

De Núñez a la MLS: continuidad y protagonismo

Herrera llegó a Columbus Crew a préstamo y rápidamente encontró regularidad y protagonismo, algo que le había sido esquivo en su etapa final en River. En la Major League Soccer, el correntino logró continuidad, confianza y números destacados para su posición.

Desde su arribo al club estadounidense, acumula 41 partidos oficiales, con siete goles y cuatro asistencias, registros poco habituales para un defensor lateral. Además, fue parte del plantel campeón de la Leagues Cup, un logro que terminó de inclinar la balanza a favor de la compra definitiva.

Un paso por River marcado por la competencia

En River Plate, Herrera atravesó distintos ciclos, tanto con Marcelo Gallardo como con Martín Demichelis, pero nunca logró consolidarse como titular indiscutido. En total disputó 80 partidos oficiales, ganó tres títulos y fue parte de un período de transición en el lateral derecho tras la salida de Gonzalo Montiel.

La llegada de Fabricio Bustos y la fuerte competencia interna terminaron de marcar el final de su etapa en Núñez, empujándolo a buscar un nuevo destino donde sumar minutos.

Una venta que encaja en la planificación de River

Más allá del aspecto deportivo, la transferencia de Herrera encaja en la lógica de capitalizar activos que ya no estaban en el primer plano. River logra recuperar una suma significativa por un jugador que había perdido terreno, mientras que el futbolista consolida su carrera en un mercado en crecimiento como la MLS.

Una salida prolija, con beneficio económico y deportivo para todas las partes, que confirma que el ciclo de Andrés Herrera en River ya quedó definitivamente atrás.

