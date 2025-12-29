El Nuevo Car Show Santafesino tiene definido su calendario 2026

Se definieron las 10 fechas del Nuevo Car Show Santafesino. La primera jornada del calendario se concretará el 8 de marzo en el autódromo de San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino comenzará el 8 de marzo en San Jorge.

El campeonato 2025 del Nuevo Car Show dejó la vara bien alta en todo sentido. Más de 100 pilotos en cada fecha, 12 provincias argentinas representadas en la grilla, paridad en todas las divisionales y como frutilla del postre las infartantes definiciones de campeonatos en Rafaela, nos comprometen a redoblar esfuerzos en 2026. Con ese objetivo ya se puso en marcha el próximo desafío, seguir creciendo en 2026, es por eso que se dieron a conocer todas las fechas que tendrá el calendario del año próximo.

El campeonato 2026 dará comienzo el fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2026 en el Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge, provincia de Santa Fe, un escenario que ya comienza a mostrarse como el tradicional para nuestras aperturas de temporada.

La segunda cita será el 18 y 19 de abril en la provincia de Entre Ríos, en el Autódromo Ciudad de Paraná, propiedad del Club de Volantes Entrerrianos, que es otro de los clásicos del Nuevo Car Show y uno de los escenarios más importantes del país.

Se cerrará el primer tercio del 2026 el 16 y 17 de mayo, con la segunda edición de «La Gran Carrera del Año», repitiendo en el Juan María Traverso de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el éxito de la edición 2025 donde todas la categorías corrieron con pilotos invitados.

La sexta fecha del campeonato 2026 también tiene escenario confirmado, será el regreso del Nuevo Car Show al Circuito Internacional de Termas de Rio Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, donde seguramente brillarán todas las divisionales en un fin de semana especial.

En definitivas, con 4 escenarios ya confirmados y con muchas novedades para lo que resta, estas son todas las fechas que componen el calendario de carreras 2026.

Calendario del Car Show Santafesino

Fecha 1: 7 y 8 de marzo en San Jorge, Santa Fe

Fecha 2: 18 y 19 de abril en Paraná, Entre Ríos

Fecha 3: 16 y 17 de mayo «La gran Carrera del Año» en San Nicolás, Buenos Aires

Fecha 4: 20 y 21 de junio

Fecha 5: 11 y 12 de julio

Fecha 6: 15 y 16 de agosto en Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero

Fecha 7: 12 y 13 de septiembre

Fecha 8: 3 y 4 de octubre

Fecha 9: 7 y 8 de noviembre

Fecha 10: 5 y 6 de diciembre