Uno Santa Fe | Ovación | Car Show Santafesino

El Nuevo Car Show Santafesino tiene definido su calendario 2026

Se definieron las 10 fechas del Nuevo Car Show Santafesino. La primera jornada del calendario se concretará el 8 de marzo en el autódromo de San Jorge

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 08:32hs
El Nuevo Car Show Santafesino comenzará el 8 de marzo en San Jorge.

El Nuevo Car Show Santafesino comenzará el 8 de marzo en San Jorge.

El campeonato 2025 del Nuevo Car Show dejó la vara bien alta en todo sentido. Más de 100 pilotos en cada fecha, 12 provincias argentinas representadas en la grilla, paridad en todas las divisionales y como frutilla del postre las infartantes definiciones de campeonatos en Rafaela, nos comprometen a redoblar esfuerzos en 2026. Con ese objetivo ya se puso en marcha el próximo desafío, seguir creciendo en 2026, es por eso que se dieron a conocer todas las fechas que tendrá el calendario del año próximo.

Confirmados los tres primeros escenarios

El campeonato 2026 dará comienzo el fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2026 en el Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge, provincia de Santa Fe, un escenario que ya comienza a mostrarse como el tradicional para nuestras aperturas de temporada.

La segunda cita será el 18 y 19 de abril en la provincia de Entre Ríos, en el Autódromo Ciudad de Paraná, propiedad del Club de Volantes Entrerrianos, que es otro de los clásicos del Nuevo Car Show y uno de los escenarios más importantes del país.

Se cerrará el primer tercio del 2026 el 16 y 17 de mayo, con la segunda edición de «La Gran Carrera del Año», repitiendo en el Juan María Traverso de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el éxito de la edición 2025 donde todas la categorías corrieron con pilotos invitados.

La sexta fecha del campeonato 2026 también tiene escenario confirmado, será el regreso del Nuevo Car Show al Circuito Internacional de Termas de Rio Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, donde seguramente brillarán todas las divisionales en un fin de semana especial.

En definitivas, con 4 escenarios ya confirmados y con muchas novedades para lo que resta, estas son todas las fechas que componen el calendario de carreras 2026.

Calendario del Car Show Santafesino

Fecha 1: 7 y 8 de marzo en San Jorge, Santa Fe

Fecha 2: 18 y 19 de abril en Paraná, Entre Ríos

Fecha 3: 16 y 17 de mayo «La gran Carrera del Año» en San Nicolás, Buenos Aires

Fecha 4: 20 y 21 de junio

Fecha 5: 11 y 12 de julio

Fecha 6: 15 y 16 de agosto en Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero

Fecha 7: 12 y 13 de septiembre

Fecha 8: 3 y 4 de octubre

Fecha 9: 7 y 8 de noviembre

Fecha 10: 5 y 6 de diciembre

Car Show Santafesino 2026 calendario
Noticias relacionadas
formula 1: el calendario de colapinto en 2026

Fórmula 1: el calendario de Colapinto en 2026

la afa, bajo la lupa por transferencias millonarias a empresas fantasma en estados unidos

La AFA, bajo la lupa por transferencias millonarias a empresas fantasma en Estados Unidos

dos viejos rivales en el horizonte de river, de cara a la pretemporada

Dos viejos rivales en el horizonte de River, de cara a la pretemporada

inter, puntero y con lautaro martinez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"