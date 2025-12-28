César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano analizó el presente de Colón en la Primera Nacional, habló de la presión que implica jugar en la B, cuestionó la falta de identidad dirigencial.

César Carignano , una de las voces más autorizadas en la historia reciente de Colón , puso en palabras una sensación que atraviesa al mundo sabalero. En diálogo con Sol Play, el exgoleador reflexionó sobre el presente institucional y futbolístico del club, marcado por la Primera Nacional , la presión ambiental y decisiones que, según su mirada, no fortalecieron la identidad rojinegra.

Durante la entrevista, Carignano recordó el campeonato de 2021 , conseguido bajo la conducción de Eduardo Domínguez , y consideró que no se logró capitalizar aquel logro histórico. Para el exdelantero, ese punto marcó un quiebre: “El día que uno se queda viviendo de un logro, empieza a pagarlo” , deslizó, dejando entrever errores posteriores en la gestión deportiva.

También fue crítico con la salida de Christian Bernardi, una de las piezas clave de aquel plantel campeón. Desde su óptica, faltó cuidado en las formas y en el mensaje hacia quienes construyeron una de las páginas más gloriosas del club.

Identidad, conducción y responsabilidades

Uno de los ejes más profundos de su análisis giró en torno a la falta de identidad en Colón. Carignano puso el foco en los roles dirigenciales y en la ausencia de figuras formadas en el club para ocupar lugares estratégicos, como el de mánager deportivo.

En ese sentido, comparó el proceso con otros clubes de la ciudad y fue contundente: la identidad no se improvisa. Para el exfutbolista, la responsabilidad no debe recaer únicamente en los jugadores o juveniles, sino en quienes diseñan y sostienen el proyecto deportivo.

La presión de jugar en la B con Colón

El tramo más fuerte de la charla llegó al hablar del presente en la Primera Nacional. Allí, Carignano dejó una frase que resonó fuerte: “Hoy jugar con Colón en la B implica una presión mayor que hacerlo en Boca”. Según explicó, el clima en el estadio, la ansiedad del hincha y la obligación permanente generan un escenario emocional complejo para cualquier futbolista.

Desde esa perspectiva, advirtió que el mercado de pases no puede basarse solo en condiciones técnicas. El factor emocional es determinante y no todos los jugadores están preparados para afrontar ese contexto.

Por último, Carignano consideró que no es momento de cambiar de entrenador, aunque remarcó la necesidad de perfiles fuertes, con capacidad para absorber presión y descomprimir el entorno. Su diagnóstico fue claro: sin conducción firme y una identidad definida, Colón corre el riesgo de vivir en un estado de tensión constante que dificulte cualquier intento de reconstrucción.