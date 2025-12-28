Uno Santa Fe | Colón | César Carignano

César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano analizó el presente de Colón en la Primera Nacional, habló de la presión que implica jugar en la B, cuestionó la falta de identidad dirigencial.

Ovación

Por Ovación

28 de diciembre 2025 · 19:05hs
César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano, una de las voces más autorizadas en la historia reciente de Colón, puso en palabras una sensación que atraviesa al mundo sabalero. En diálogo con Sol Play, el exgoleador reflexionó sobre el presente institucional y futbolístico del club, marcado por la Primera Nacional, la presión ambiental y decisiones que, según su mirada, no fortalecieron la identidad rojinegra.

La herencia del título y una oportunidad perdida

Durante la entrevista, Carignano recordó el campeonato de 2021, conseguido bajo la conducción de Eduardo Domínguez, y consideró que no se logró capitalizar aquel logro histórico. Para el exdelantero, ese punto marcó un quiebre: “El día que uno se queda viviendo de un logro, empieza a pagarlo”, deslizó, dejando entrever errores posteriores en la gestión deportiva.

También fue crítico con la salida de Christian Bernardi, una de las piezas clave de aquel plantel campeón. Desde su óptica, faltó cuidado en las formas y en el mensaje hacia quienes construyeron una de las páginas más gloriosas del club.

LEER MÁS: El 2025 de Colón, un año para el olvido: números y técnicos de una temporada sin certezas

Identidad, conducción y responsabilidades

Uno de los ejes más profundos de su análisis giró en torno a la falta de identidad en Colón. Carignano puso el foco en los roles dirigenciales y en la ausencia de figuras formadas en el club para ocupar lugares estratégicos, como el de mánager deportivo.

En ese sentido, comparó el proceso con otros clubes de la ciudad y fue contundente: la identidad no se improvisa. Para el exfutbolista, la responsabilidad no debe recaer únicamente en los jugadores o juveniles, sino en quienes diseñan y sostienen el proyecto deportivo.

La presión de jugar en la B con Colón

El tramo más fuerte de la charla llegó al hablar del presente en la Primera Nacional. Allí, Carignano dejó una frase que resonó fuerte: “Hoy jugar con Colón en la B implica una presión mayor que hacerlo en Boca”. Según explicó, el clima en el estadio, la ansiedad del hincha y la obligación permanente generan un escenario emocional complejo para cualquier futbolista.

LEER MÁS: Colón lanzó los abonos 2026 para Palcos Norte y Sur: cómo asegurarlos

Desde esa perspectiva, advirtió que el mercado de pases no puede basarse solo en condiciones técnicas. El factor emocional es determinante y no todos los jugadores están preparados para afrontar ese contexto.

Por último, Carignano consideró que no es momento de cambiar de entrenador, aunque remarcó la necesidad de perfiles fuertes, con capacidad para absorber presión y descomprimir el entorno. Su diagnóstico fue claro: sin conducción firme y una identidad definida, Colón corre el riesgo de vivir en un estado de tensión constante que dificulte cualquier intento de reconstrucción.

César Carignano Colón Primera Nacional presión
Noticias relacionadas
colon lanzo los abonos 2026 para palcos norte y sur: como asegurarlos

Colón lanzó los abonos 2026 para Palcos Norte y Sur: cómo asegurarlos

el 2025 de colon, un ano para el olvido: numeros y tecnicos de una temporada sin certezas

El 2025 de Colón, un año para el olvido: números y técnicos de una temporada sin certezas

el dinero que pide colon y lo que america de cali ofrecio por jose neris

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

quintana, el arquitecto silencioso para colon que logre la vuelta a la a1 del oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Lo último

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Último Momento
El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el innegociable déficit cero del Gobierno

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el "innegociable" déficit cero del Gobierno

Ovación
César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"