El exdelantero de Colón Pablo Vegetti fue el máximo goleador del año en Brasil con la camiseta de Vasco da Gama, consolidando una temporada brillante.

El delantero Pablo Vegetti le respondió al presidente de Belgrano por el juicio que entabló con la entidad cordobesa.

El recorrido de Pablo Vegetti sigue sumando capítulos destacados lejos de Santa Fe. El delantero, que tuvo un breve paso por Colón , finalizó el año como máximo goleador del fútbol brasileño , transformándose en una de las grandes figuras de Vasco da Gama y ratificando su vigencia en una de las ligas más exigentes del continente.

Vegetti vistió la camiseta rojinegra en la temporada 2015/16 , ciclo en el que disputó 19 partidos y convirtió dos goles . A partir de allí, su carrera fue en crecimiento constante, con pasos firmes por el fútbol argentino hasta convertirse en referente absoluto y goleador en el exterior. Ese camino lo llevó a Brasil, donde no tardó en hacerse notar por su regularidad, liderazgo y eficacia en el área .

Un año récord en Vasco da Gama

Durante el calendario que se cierra, el atacante marcó 27 goles en 65 partidos, una cifra que lo posicionó como el máximo artillero del año en Brasil. Sus tantos se repartieron en todas las competencias: 14 en el Brasileirao, dos en la Copa de Brasil, seis en el Campeonato Carioca y cinco en la Copa Sudamericana. Los números reflejan una media de gol impactante y una influencia decisiva en cada torneo que disputó.

Números que explican su vigencia

Desde su llegada al fútbol brasileño en agosto de 2023, Vegetti acumula 60 goles en 140 encuentros, cifras que ratifican su voracidad ofensiva. Antes, había dejado una huella imborrable en Belgrano, donde convirtió 63 tantos en 123 partidos, cerrando un ciclo histórico.

Hoy, el ex Colón es sinónimo de gol, carácter y constancia, y su nombre quedó grabado en el 2025 como el del máximo goleador del fútbol brasileño, una distinción que resume una carrera construida a base de perseverancia y rendimiento sostenido.