Boca abre la puerta a una posible salida de Kevin Zenón y en Unión siguen atentos

Boca tomó una decisión sobre el futuro de Kevin Zenón, que repercute en Unión. Qué se espera sobre su futuro: ¿se lo blinda o se va?

29 de diciembre 2025 · 08:17hs
Boca abre la puerta a una posible salida de Kevin Zenón y en Unión siguen atentos

Una decisión tomada en Boca comienza a tener impacto directo en Santa Fe. La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme evalúa seriamente desprenderse de Kevin Zenón en este mercado de pases, una posibilidad que no pasa inadvertida en Unión, club formador del mediocampista y que sigue de cerca cualquier movimiento por su futuro.

El mercado de pases, la posibilidad para Kevin Zenón

Puertas adentro del Xeneize consideran que el actual mercado puede ser una buena oportunidad para generar ingresos y no descartan sentarse a negociar si aparece una propuesta que se ajuste a las pretensiones económicas. En ese escenario, el nombre de Zenón surge como uno de los apuntados para una eventual transferencia durante enero.

El interés por el volante correntino no se limita al ámbito local. Desde España, el Levante comenzó a monitorear su situación y se posiciona como uno de los clubes que lo tienen en carpeta. Así lo informó el portal especializado Fichajes.net, que destacó la polifuncionalidad ofensiva del ex Unión y su capacidad para marcar diferencias por los costados.

A esa información se sumó el periodista español Aaron Domínguez, quien confirmó públicamente el seguimiento desde Europa, aunque aclaró que no es el único equipo que lo observa.

Kevin Zenón, el elegido de Boca

Mientras tanto, en Boca no todos miran el tema de la misma manera. Según lo señalado por el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, Zenón sería el jugador elegido por la dirigencia para concretar una venta en este mercado. Sin embargo, esa postura no coincide plenamente con la del entrenador Claudio Úbeda, quien apuesta a recuperar al mediocampista y confía en que pueda volver a mostrar el nivel que lo llevó a destacarse durante 2024.

De esta manera, el futuro de Kevin Zenón aparece atravesado por dos miradas contrapuestas: la necesidad institucional de Boca de cerrar una transferencia importante y el deseo del cuerpo técnico de sostenerlo en el plantel. En Unión, atentos a cada avance, saben que cualquier definición puede tener repercusiones directas en el club rojiblanco.

