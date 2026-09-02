Lautaro Vargas ya tiene fecha para su operación

Lautaro Vargas será operado el lunes en Buenos Aires. La recuperación contempla dos intervenciones en un período cercano.

Lautaro Vargas viajará el lunes a Buenos Aires para ser atendido por el doctor Batista, quien evaluará su lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. El defensor tiene definida una intervención quirúrgica y, aproximadamente dos meses después, sería operado nuevamente por la pubalgia que arrastra. La intención es coordinar ambas recuperaciones para acelerar los tiempos.

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Vargas será evaluado en Buenos Aires

Lautaro Vargas atraviesa un momento complicado desde lo físico y ya tiene encaminado el proceso que deberá afrontar para recuperarse de sus lesiones.

El defensor de Unión viajará el próximo lunes a Buenos Aires, donde será atendido por el doctor Batista. Allí se realizará una evaluación médica para determinar los pasos definitivos antes de la intervención sobre los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

La lesión obligará al futbolista a afrontar una recuperación prolongada y demandará un trabajo específico desde el primer momento. El objetivo será que el proceso quirúrgico y la rehabilitación se desarrollen bajo un seguimiento permanente.

La operación de rodilla será el primer paso de un tratamiento que tendrá una segunda instancia.

La pubalgia será tratada dos meses después

Una vez transcurridos aproximadamente dos meses desde la intervención en la rodilla, está previsto que Vargas vuelva a pasar por el quirófano. En esa segunda oportunidad será intervenido por la pubalgia que también viene afectándolo.

La decisión de separar ambas operaciones responde a la necesidad de organizar las recuperaciones de manera que puedan complementarse. La intención es que los períodos de rehabilitación se desarrollen en paralelo y que el jugador pueda avanzar sin tener que afrontar dos procesos completamente separados.

Unión seguirá de cerca toda la evolución del defensor, que deberá afrontar varios meses de recuperación antes de volver a estar disponible para el equipo.

El lunes será una jornada importante, ya que Vargas se encontrará en Buenos Aires con el doctor Batista para avanzar en la planificación de la cirugía de rodilla y comenzar a definir con precisión los tiempos de todo el proceso.