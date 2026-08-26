Olivieri quedó eliminado en la qualy del US Open y ya no quedan argentinos

Genaro Olivieri perdió ante el chileno Tomás Barrios Vera por 6-3 y 6-1 en la segunda ronda de la clasificación del US Open, y ya no quedan argentinos.

Genaro Olivieri quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda de la qualy del US Open, luego de caer ante el chileno Tomás Barrios Vera por 6-3 y 6-1. De esta manera, ya no quedan tenistas argentinos en carrera en la fase previa del cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El bonaerense, de 28 años y ubicado en el puesto 222 del ranking ATP, había conseguido superar por primera vez la ronda inicial de la clasificación del Abierto de Estados Unidos, después de derrotar al neerlandés Guy den Ouden en tres sets y tras casi tres horas de partido.

Barrios Vera volvió a imponerse ante Genaro Olivieri en el US Open

Olivieri comenzó el partido con posibilidades y el primer set se mantuvo relativamente equilibrado, pero un solo quiebre marcó la diferencia en favor de Barrios Vera, quien se llevó el parcial por 6-3.

En el segundo set, en cambio, el chileno tomó rápidamente el control y dominó las acciones para quedarse con la manga por 6-1. El encuentro tuvo una duración de una hora y 21 minutos.

Para Olivieri se trató de una nueva derrota ante Barrios Vera, ya que el enfrentamiento de este miércoles fue el cuarto entre ambos y los tres anteriores también habían quedado en manos del tenista chileno, actualmente 144° del mundo y 31° preclasificado de la qualy.

Un año con un título importante

El argentino atraviesa un 2026 positivo, en el que consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera al conquistar el Challenger de Santiago de Chile.

Su objetivo en Nueva York era regresar al cuadro principal de un Grand Slam, algo que no consigue desde Roland Garros 2023, torneo en el que alcanzó la tercera ronda.

Argentina se quedó sin representantes

Olivieri había sido el único argentino capaz de superar la primera ronda de la clasificación del US Open.

En el cuadro masculino también quedaron eliminados Federico Coria, Guido Iván Justo, Lautaro Midón y Federico Agustín Gómez.

En el femenino, la primera ronda dejó afuera a Julia Riera, Luisina Giovannini, María Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi.

Así, el tenis argentino se quedó sin representantes antes del inicio del cuadro principal del US Open, que se disputa en Nueva York.