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Unión ya conoce al árbitro para el debut ante Platense

La AFA confirmó las autoridades para la primera fecha del Torneo Clausura. El juez dirigió en cuatro oportunidades al Tatengue, con un saldo equilibrado, mientras que también tiene seis antecedentes con el Calamar.

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 17:53hs
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Unión ya conoce al árbitro para el debut ante Platense

A pocos días del inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la AFA oficializó las designaciones arbitrales para la primera fecha y Sebastián Martínez será el encargado de impartir justicia en el encuentro que protagonizarán Platense y Unión, el próximo viernes desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Vicente López.

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El árbitro estará acompañado por José Castelli como asistente número uno, Lucas Pardo como segundo asistente, Kevin Alegre será el cuarto árbitro, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR y Gastón Suárez se desempeñará como AVAR.

Un historial corto con Unión

Martínez dirigió a Unión en apenas cuatro oportunidades, con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas.

Su antecedente más reciente se registró en el Torneo Apertura 2026, cuando el conjunto rojiblanco igualó 2-2 frente a Vélez como visitante, en un partido disputado el 27 de abril.

Antes de ese encuentro había estado presente en la eliminación de Unión en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, cuando cayó 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Santa Fe.

Curiosamente, unos meses antes también había arbitrado un triunfo del equipo de Leonardo Madelón frente al mismo rival. Fue el 14 de septiembre de 2025, cuando el Tatengue se impuso 3-1 sobre Gimnasia en La Plata.

El otro antecedente se remonta al 22 de octubre de 2022, en una jornada para el olvido de Unión, que sufrió una dura derrota como local por 4-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En esos cuatro partidos, Martínez mostró 10 tarjetas amarillas a jugadores rojiblancos y no expulsó futbolistas de Unión.

Más experiencia con Platense

Con el Calamar, el historial es un poco más extenso.

Sebastián Martínez dirigió a Platense en seis ocasiones, con un saldo de dos victorias, tres empates y una derrota.

Su último partido fue el empate sin goles ante Lanús, por el Torneo Apertura de este año.

También estuvo presente en el triunfo por 2-1 frente a San Lorenzo durante el Clausura 2025 y en la victoria por la mínima ante Godoy Cruz en la Liga Profesional 2024.

La única derrota de Platense con Martínez como árbitro fue el 0-2 frente a Vélez, mientras que además registra igualdades ante Newell's y una caída frente a Defensa y Justicia en la Copa de la Liga 2024.

Las autoridades para el debut

La terna arbitral para el partido del viernes quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro: Sebastián Martínez.

Asistente 1: José Castelli.

Asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Gastón Suárez.

Con el juez confirmado, Unión ya tiene prácticamente todo listo para su estreno en el Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón buscará comenzar el campeonato con una victoria en Vicente López, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa para un plantel que fue profundamente renovado durante el receso.

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gerardo Lencina

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Joaquín Gil

19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Matías Ansede

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Bresba

19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gisella Bosso

21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Verlotta

21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

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Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nahuel Viñas

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Ignacio Baliño

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Mihura

19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariana De Almeida

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Nelson Sosa

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Julio Fernandez

17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanotta

19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

Unión Platense árbitro
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