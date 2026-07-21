A pocos días del inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la AFA oficializó las designaciones arbitrales para la primera fecha y Sebastián Martínez será el encargado de impartir justicia en el encuentro que protagonizarán Platense y Unión, el próximo viernes desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Vicente López.
Unión ya conoce al árbitro para el debut ante Platense
La AFA confirmó las autoridades para la primera fecha del Torneo Clausura. El juez dirigió en cuatro oportunidades al Tatengue, con un saldo equilibrado, mientras que también tiene seis antecedentes con el Calamar.
Por Ovación
El árbitro estará acompañado por José Castelli como asistente número uno, Lucas Pardo como segundo asistente, Kevin Alegre será el cuarto árbitro, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR y Gastón Suárez se desempeñará como AVAR.
Un historial corto con Unión
Martínez dirigió a Unión en apenas cuatro oportunidades, con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas.
Su antecedente más reciente se registró en el Torneo Apertura 2026, cuando el conjunto rojiblanco igualó 2-2 frente a Vélez como visitante, en un partido disputado el 27 de abril.
Antes de ese encuentro había estado presente en la eliminación de Unión en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, cuando cayó 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Santa Fe.
Curiosamente, unos meses antes también había arbitrado un triunfo del equipo de Leonardo Madelón frente al mismo rival. Fue el 14 de septiembre de 2025, cuando el Tatengue se impuso 3-1 sobre Gimnasia en La Plata.
El otro antecedente se remonta al 22 de octubre de 2022, en una jornada para el olvido de Unión, que sufrió una dura derrota como local por 4-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.
En esos cuatro partidos, Martínez mostró 10 tarjetas amarillas a jugadores rojiblancos y no expulsó futbolistas de Unión.
Más experiencia con Platense
Con el Calamar, el historial es un poco más extenso.
Sebastián Martínez dirigió a Platense en seis ocasiones, con un saldo de dos victorias, tres empates y una derrota.
Su último partido fue el empate sin goles ante Lanús, por el Torneo Apertura de este año.
También estuvo presente en el triunfo por 2-1 frente a San Lorenzo durante el Clausura 2025 y en la victoria por la mínima ante Godoy Cruz en la Liga Profesional 2024.
La única derrota de Platense con Martínez como árbitro fue el 0-2 frente a Vélez, mientras que además registra igualdades ante Newell's y una caída frente a Defensa y Justicia en la Copa de la Liga 2024.
Las autoridades para el debut
La terna arbitral para el partido del viernes quedó conformada de la siguiente manera:
Árbitro: Sebastián Martínez.
Asistente 1: José Castelli.
Asistente 2: Lucas Pardo.
Cuarto árbitro: Kevin Alegre.
VAR: Salomé Di Iorio.
AVAR: Gastón Suárez.
Con el juez confirmado, Unión ya tiene prácticamente todo listo para su estreno en el Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón buscará comenzar el campeonato con una victoria en Vicente López, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa para un plantel que fue profundamente renovado durante el receso.
Fecha 1
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gerardo Lencina
19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Joaquín Gil
19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Matías Ansede
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Sebastián Bresba
19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gisella Bosso
21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Verlotta
21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
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Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nahuel Viñas
17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Ignacio Baliño
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Mihura
19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida
21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa
Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Julio Fernandez
17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Germanotta
19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Romero