El autódromo provincia de La Pampa recibe otra fecha del TC

Con una gran cantidad de público, se presentó la fecha 14 de TC en Toay. La tradicional categoría afrontará la cuarta fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera ( TC ), con toda su pasión y adrenalina, ya palpita la importante fecha del fin de semana, la número 14 del ciclo y la 4 de la Copa de Oro en Toay que lidera Agustín Canapino . Dentro de este contexto, en la previa de la actividad que arrancará el sábado para el TC y TC Pista con entrenamientos y clasificación, habrá diferentes eventos en lo que será la antesala de una gran fiesta.

El circuito pampeano será el escenario que puede consagrar de manera anticipada a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) como campeón 2025 si logra mantener una diferencia de 70,5 puntos con respecto a quien lo siga en la tabla de puntuación. Esta sería la primera vez desde 2007, cuando se implementó la Copa de Oro, que un piloto se corone antes de la última fecha de la temporada, uno de los propósitos de la ACTC cuando implementó dicha copa.

Segundo en la suma de puntos de la Copa está Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) con 103.5; 3º Julián Santero (Ford Mustang) con 85.5: 4º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) con 74.5; 5º Germán Todino (Ford Mustang) con 73; 6º el ganador de la etapa regular, Marcelo Agreglo (Toyota Camry) con 68; 7º Mariano Werner (Ford Mustang) con 68; 8º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) con 65; 9º Otto Fritzler (Toyota Camry) con 60; 10º Jeremías Olmedo (Ford Mustang) con 55.5; 11º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) 54.5 y 12º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) con 37 unidades.

Entre los 3 de último minuto están hasta el momento, Matías Rossi (Toyota Camry) que caería al segundo puesto con 108 puntos; Marcos Landa (Chevrolet Camaro) con 92.5 y sería el cuarto en la tabla y José Manuel Urcera (Ford Mustang) con 72.5 puntos y sería 8º.

Como requisito indispensable para ser campeón de la categoría, hay que tener una carrera ganada en la temporada, y de los que siguen a Canapino en la suma de puntos, el único entre los diez primeros es Mauricio Lambiris, y el uruguayo está a 79,5 puntos del arrecifeño, por lo que: Mangoni, Santero, Rossi, Landa, Urcera, Todino, Agrelo, Ledesma, Aguirre, Omedo y Trucco tienen que ganar esta carrera de La Pampa o la última en La Plata.

Horarios para el TC

Sábado

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

13:15 a 13:45 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

13:50 a 14:20 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

16:06 a 16:14 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:18 a 16:26 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:30 a 16:38 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

Domingo

Turismo Carretera

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

13:30 a 14:20 Hs. FINAL 30 vueltas o 50 minutos máximo.