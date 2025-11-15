Uno Santa Fe | Ovación | TC

El autódromo provincia de La Pampa recibe otra fecha del TC

Con una gran cantidad de público, se presentó la fecha 14 de TC en Toay. La tradicional categoría afrontará la cuarta fecha de la Copa de Oro

15 de noviembre 2025 · 09:43hs
El autódromo provincia de La Pampa recibe otra fecha del TC

El Turismo Carretera (TC), con toda su pasión y adrenalina, ya palpita la importante fecha del fin de semana, la número 14 del ciclo y la 4 de la Copa de Oro en Toay que lidera Agustín Canapino. Dentro de este contexto, en la previa de la actividad que arrancará el sábado para el TC y TC Pista con entrenamientos y clasificación, habrá diferentes eventos en lo que será la antesala de una gran fiesta.

El Turismo Carretera se presenta en Toay

El circuito pampeano será el escenario que puede consagrar de manera anticipada a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) como campeón 2025 si logra mantener una diferencia de 70,5 puntos con respecto a quien lo siga en la tabla de puntuación. Esta sería la primera vez desde 2007, cuando se implementó la Copa de Oro, que un piloto se corone antes de la última fecha de la temporada, uno de los propósitos de la ACTC cuando implementó dicha copa.

Segundo en la suma de puntos de la Copa está Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) con 103.5; 3º Julián Santero (Ford Mustang) con 85.5: 4º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) con 74.5; 5º Germán Todino (Ford Mustang) con 73; 6º el ganador de la etapa regular, Marcelo Agreglo (Toyota Camry) con 68; 7º Mariano Werner (Ford Mustang) con 68; 8º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) con 65; 9º Otto Fritzler (Toyota Camry) con 60; 10º Jeremías Olmedo (Ford Mustang) con 55.5; 11º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) 54.5 y 12º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) con 37 unidades.

Entre los 3 de último minuto están hasta el momento, Matías Rossi (Toyota Camry) que caería al segundo puesto con 108 puntos; Marcos Landa (Chevrolet Camaro) con 92.5 y sería el cuarto en la tabla y José Manuel Urcera (Ford Mustang) con 72.5 puntos y sería 8º.

Como requisito indispensable para ser campeón de la categoría, hay que tener una carrera ganada en la temporada, y de los que siguen a Canapino en la suma de puntos, el único entre los diez primeros es Mauricio Lambiris, y el uruguayo está a 79,5 puntos del arrecifeño, por lo que: Mangoni, Santero, Rossi, Landa, Urcera, Todino, Agrelo, Ledesma, Aguirre, Omedo y Trucco tienen que ganar esta carrera de La Pampa o la última en La Plata.

Horarios para el TC

Sábado

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

13:15 a 13:45 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

13:50 a 14:20 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

16:06 a 16:14 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:18 a 16:26 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:30 a 16:38 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

Domingo

Turismo Carretera

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

13:30 a 14:20 Hs. FINAL 30 vueltas o 50 minutos máximo.

TC Toay Agustín Canapino
Noticias relacionadas
En reserva del Griselda Weimer, Las Flores derrotó en Casa Turquesa a Nuevo Horizonte.

Comenzaron los playoffs en la reserva del Clausura Chijí Serenotti

colon quiere sacarse la mufa en esta liga argentina visitando a fusion riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

independiente quiere terminar un mal clausura con un triunfo ante el invicto rosario central

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

san lorenzo recibe a sarmiento en busca de llegar a la libertadores

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

Lo último

Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Último Momento
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a liderar el cambio en el país

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Ovación
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus