Colón llegó a un acuerdo con Jonathan Herrera y ya tiene a su segundo refuerzo

La dirigencia de Colón tiene todo acordado con el goleador Jonathan Herrera, quien proviene de Deportivo Riestra

Jonathan Herrera se convertirá en el segundo refuerzo de Colón.

La principal urgencia en este mercado de pases tenía que ver con la necesidad de sumar un goleador. Por ello, la dirigencia de Colón aceleró en las últimas horas y llegó a un acuerdo con Jonathan Herrera.

El experimentado delantero de 34 años se convertirá en el segundo refuerzo sabalero. Llega proveniente de Deportivo Riestra, club con el que tiene vínculo hasta diciembre del 2027.

En lo que va del 2026, Herrera disputó 21 partidos con la camiseta del Malevo, 16 de ellos por el Torneo Apertura y los cinco restantes en la Copa Sudamericana.

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Con la particularidad de que no marcó goles, aún siendo titular en la mayoría de los encuentros. El último gol que marcó el Sultán fue el 20 de octubre del 2025 en el triunfo 1-0 contra Instituto.

Sin embargo, en ese Torneo Clausura 2025, el delantero tuvo una destacada participación, marcando seis goles en 16 encuentros.