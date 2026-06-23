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Argelia venció a Jordania y Argentina se aseguró el primer puesto

Argelia dio vuelta el partido y terminó venciendo a Jordania por 2-1. Con este resultado, Argentina se aseguró el primer puesto en el Grupo J

23 de junio 2026 · 09:24hs
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Argelia venció a Jordania y Argentina se aseguró el primer puesto en el Grupo J.

Argelia venció a Jordania y Argentina se aseguró el primer puesto en el Grupo J.

La Selección de Argelia consiguió una victoria clave en el Mundial 2026 al derrotar por 2 a 1 a Jordania, en el Levi’s Stadium, por la segunda fecha del Grupo J, y se mantuvo con vida en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final.

Argelia ganó y peleará con Austria por el segundo lugar

El equipo jordano, que necesitaba no perder para sostener sus chances en el torneo, abrió el marcador a los 36 minutos por intermedio de Nizar Al-Rashdan, quien aprovechó una acción rápida dentro del área y puso en ventaja a su seleccionado.

Argelia, que venía de caer 3-0 ante Argentina en el debut, sintió el golpe pero logró recomponerse en el segundo tiempo, con mayor presencia ofensiva y el ingreso en partido de sus principales futbolistas.

El empate llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Nadhir Benbouali conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Riyad Mahrez, uno de los jugadores más importantes del conjunto argelino.

La remontada se completó a los 35 minutos del complemento, con un gol de Amine Gouiri, quien apareció en el área para aprovechar una pelota suelta y marcar el 2 a 1 definitivo que desató el festejo africano.

Con este resultado, Argelia alcanzó los tres puntos en el Grupo J y quedó igualada con Austria, que había vencido a Jordania en la primera fecha pero luego perdió 2-0 ante Argentina.

La victoria dejó a los argelinos con chances concretas de avanzar de ronda, ya que en la última jornada se enfrentarán justamente con Austria, en un duelo directo que puede definir el segundo puesto de la zona o la posibilidad de ingresar como uno de los mejores terceros.

Jordania, en cambio, sufrió su segunda derrota consecutiva en su primera participación mundialista y quedó eliminada de la competencia, pese a haber competido durante buena parte del encuentro.

El Grupo J quedó liderado por Argentina, que ganó sus dos primeros partidos y ya aseguró su clasificación como primero, mientras que Argelia y Austria pelearán mano a mano por seguir en carrera.

Argelia Jordania Argentina
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