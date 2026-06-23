Franco García: "Colón es un club grandísimo y con mucha historia"

El primer refuerzo de Colón se refirió al paso adelante que significa en su carrera ponerse la camiseta rojinegra

Este lunes Franco García pasó con éxito la revisión médica y hoy firmará su contrato por 18 meses para convertirse en el primer refuerzo de Colón para afrontar la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional.

En diálogo con Sol Play 91.5 , el delantero de 29 años expresó su alegría por sumarse a Colón , destacando la historia del club y hablando de los objetivos que se plantea a nivel personal.

Las primeras impresiones de Franco García

"Colón es un club grande, grandísimo y con mucha historia. Vengo a aportar mi granito de arena y lo bueno es que hay un equipo bárbaro y eso permite una competencia muy linda y sana", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Eso ayuda también a afrontar los partidos de la mejor manera. Vengo a cumplir el objetivo que todos quieren y jugar en Colón es un prestigio grande".

Respecto a sus características, el Wachi aseguró: "Yo soy de jugar por derecha o por izquierda, soy muy vertical y me caracterizo como un jugador rápido".

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Y siguió: "En el mano a mano me encanta el uno versus uno, tengo llegada al gol y ojalá que pueda aportar lo mejor al equipo".

En cuanto a las complejidades del torneo expresó: "Es un torneo largo y durísimo, donde muchas veces los partidos se hacen muy friccionados y físicos.

Para el final, García manifestó: "Necesitaba otro desafío, hablé con mi representante y mi motivación estaba en poder llegar a Colón. Vengo a aportar en una categoría que conozco".