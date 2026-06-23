Uno Santa Fe | Colón | Colón

Franco García: "Colón es un club grandísimo y con mucha historia"

El primer refuerzo de Colón se refirió al paso adelante que significa en su carrera ponerse la camiseta rojinegra

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 11:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Franco García pasó la revisión médica y este martes firmará contrato con Colón.

Gentileza Sol Play 91.5

Franco García pasó la revisión médica y este martes firmará contrato con Colón.

Este lunes Franco García pasó con éxito la revisión médica y hoy firmará su contrato por 18 meses para convertirse en el primer refuerzo de Colón para afrontar la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional.

En diálogo con Sol Play 91.5, el delantero de 29 años expresó su alegría por sumarse a Colón, destacando la historia del club y hablando de los objetivos que se plantea a nivel personal.

Las primeras impresiones de Franco García

"Colón es un club grande, grandísimo y con mucha historia. Vengo a aportar mi granito de arena y lo bueno es que hay un equipo bárbaro y eso permite una competencia muy linda y sana", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Eso ayuda también a afrontar los partidos de la mejor manera. Vengo a cumplir el objetivo que todos quieren y jugar en Colón es un prestigio grande".

Respecto a sus características, el Wachi aseguró: "Yo soy de jugar por derecha o por izquierda, soy muy vertical y me caracterizo como un jugador rápido".

LEER MÁS: Colón no se ayuda a sí mismo, pero los rivales le dan una mano

Y siguió: "En el mano a mano me encanta el uno versus uno, tengo llegada al gol y ojalá que pueda aportar lo mejor al equipo".

En cuanto a las complejidades del torneo expresó: "Es un torneo largo y durísimo, donde muchas veces los partidos se hacen muy friccionados y físicos.

Para el final, García manifestó: "Necesitaba otro desafío, hablé con mi representante y mi motivación estaba en poder llegar a Colón. Vengo a aportar en una categoría que conozco".

Colón Franco García Club
Noticias relacionadas
Colón perdió un partido insólito, pero los rivales le dieron una mano.

Colón no se ayuda a sí mismo, pero los rivales le dan una mano

primera rueda cerrada: donde esta parado colon en la pelea por el ascenso

Primera rueda cerrada: dónde está parado Colón en la pelea por el ascenso

colon cerro la primera rueda lejos de la cima y con mas rivales en la pelea

Colón cerró la primera rueda lejos de la cima y con más rivales en la pelea

como le fue a colon como visitante en la primera rueda de la primera nacional

Cómo le fue a Colón como visitante en la primera rueda de la Primera Nacional

Lo último

¿Modernización o chatarrización? El gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada

¿Modernización o chatarrización? El gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada

Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe

Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe

El plan de Scaloni para el cruce ante Jordania por la última fecha

El plan de Scaloni para el cruce ante Jordania por la última fecha

Último Momento
¿Modernización o chatarrización? El gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada

¿Modernización o chatarrización? El gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada

Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe

Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe

El plan de Scaloni para el cruce ante Jordania por la última fecha

El plan de Scaloni para el cruce ante Jordania por la última fecha

Belgrano no hará uso de la opción por Cardozo, pero Unión mantiene firme su postura

Belgrano no hará uso de la opción por Cardozo, pero Unión mantiene firme su postura

Se despidió de Unión: Rafael Profini viajó este martes con destino a Múnich

Se despidió de Unión: Rafael Profini viajó este martes con destino a Múnich

Ovación
El Chinito González pisó fuerte en un festival realizado en Santo Tomé

El Chinito González pisó fuerte en un festival realizado en Santo Tomé

Nutrida actividad en los diferentes campeonatos de la Liga Santafesina

Nutrida actividad en los diferentes campeonatos de la Liga Santafesina

Se viene una nueva jornada en el competitivo Torneo del Interior

Se viene una nueva jornada en el competitivo Torneo del Interior

El Nuevo Car Show Santafesino brindó un gran espectáculo en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino brindó un gran espectáculo en San Jorge

Días, horarios y posibles rivales: así es el camino de la Selección Argentina

Días, horarios y posibles rivales: así es el camino de la Selección Argentina

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe