El exgoleador de Unión le dio el triunfo al Asteras Trípolis

De esta manera, el exjugador de Banfield y Huracán, entre otros clubes, sumó su noveno gol en el certamen y es el segundo máximo anotador del torneo, detrás de la línea que impone el marroquí Youssef El Arabi (Olympiakos), quien ostenta 14.

En Asteras Trípolis (21 puntos) también se desempeñaron el mediocampista mendocino Juan Munafó y el marcador de punta cordobés Federico Alvarez (ex Quilmes). Mientras que en Apollon (15) lo hizo el enganche Israel Coll (ex Ferro).

Además, PAOK Salónica venció por 3-1 a Volos, que tuvo en sus filas a los defensores Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), Salvador Sánchez (ex Chacarita) y Fausto Grillo (ex Vélez) más el mediocampista Nicolás Martínez (ex San Martín de San Juan), según registró ‘Flashscore’.

Los demás marcadores: Atromitos 0-OFI Creta 0 (expulsado Miguel Mellado, ex Chacarita); Panaitolikos 1-Olympiakos 2

El único líder e invicto es Olympiakos, con 41 puntos, escoltado por Aris Salónica, que reúne 32.