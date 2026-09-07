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El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

La escudería francesa acompañó al piloto argentino después del despiste que le hizo perder posiciones cuando peleaba por el podio en el Gran Premio de Italia. Colapinto se recuperó, terminó noveno y sumó dos puntos.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2026 · 13:12hs
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El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

Franco Colapinto vivió un domingo de emociones fuertes en Monza. El argentino llegó a estar en los primeros puestos del Gran Premio de Italia, pero un despiste lo relegó hasta la decimosexta posición. Con el paso de las vueltas logró recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar, aunque terminó la carrera con lágrimas por la oportunidad que había dejado escapar.

"Fue una carrera dura, muy frustrante. Era una gran oportunidad, estoy triste por eso", reconoció el piloto argentino después de la competencia.

Alpine, con un fuerte respaldo a Franco Colapinto tras su tarea en Monza

Desde Alpine no tardaron en respaldarlo. La escudería, que había conseguido en Monza la primera pole position de su historia con Pierre Gasly, destacó el trabajo de sus dos pilotos y remarcó que, pese a todo, el equipo logró llevarse puntos importantes.

"Mantén esa cabeza bien alta, @FranColapinto", fue uno de los mensajes publicados por Alpine, mientras que posteriormente agregó: "Los altibajos de este deporte. ¡Todos estamos contigo!"

Las imágenes también mostraron el respaldo del equipo a Colapinto una vez finalizada la carrera. Ingenieros, integrantes del staff y su compañero Gasly se acercaron al argentino para acompañarlo después de la frustración.

"Es un esfuerzo de equipo", señaló Alpine, que también había destacado antes de la carrera: "Orgullosos de nuestros muchachos", en referencia a Gasly y Colapinto.

Más allá del despiste, el argentino consiguió recuperar posiciones y terminó noveno, con dos puntos para Alpine. El francés Gasly, por su parte, finalizó séptimo.

Ahora Colapinto tendrá rápidamente una oportunidad para dar vuelta la página. La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring, en Madrid.

El trazado español será un nuevo desafío para el argentino, que llegará después de una carrera en Monza que dejó frustración por un lado, pero también una muestra del ritmo que puede alcanzar el Alpine.

Colapinto Alpine Monza
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