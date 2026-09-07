Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Cristian Tarragona, goleador del fútbol argentino en 2026, se enfrentará este lunes al arquero Marcos Ledesma, que atraviesa una racha imbatible en Instituto.

Unión e Instituto se medirán este lunes desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido con varios atractivos. Entre ellos aparece un contrapunto particular: Cristian Tarragona, el máximo goleador del fútbol argentino en 2026, frente a Marcos Ledesma, el arquero de la Gloria que busca establecer una nueva marca de imbatibilidad.

El delantero rojiblanco llega en un momento extraordinario. Después de la derrota ante San Lorenzo, Tarragona fue determinante en la recuperación del equipo de Leonardo Madelón y marcó cuatro goles en apenas dos partidos .

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Primero convirtió por duplicado frente a Aldosivi en Mar del Plata y luego volvió a aparecer dos veces ante Sarmiento, en la goleada 4-1 del Tatengue en el 15 de Abril.

Su producción no se limita al Clausura. Tarragona lleva 15 goles en 2026, contabilizando sus participaciones en el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina.

UNO Santa Fe / José Busiemi

La cifra lo ubica como el máximo anotador del fútbol argentino durante el año: suma ocho goles en el Apertura, cinco en el Clausura y dos en la Copa Argentina.

Ahora tendrá enfrente un desafío mayúsculo: quebrar una racha defensiva que convirtió a Instituto en el líder de la Zona A.

Ledesma y una marca histórica al alcance en Instituto

Del otro lado estará Marcos Ledesma. El arquero de Instituto acumula 450 minutos sin recibir goles en Primera División y está muy cerca de superar el récord que actualmente pertenece a Manuel Roffo.

Roffo estableció la marca de 521 minutos de imbatibilidad durante 2024. Ledesma necesita mantener el arco en cero durante 72 minutos para superar ese registro y convertirse en el arquero de Instituto con mayor cantidad de minutos sin recibir goles en la máxima categoría.

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El dato refleja el momento defensivo de la Gloria, que recibió apenas dos goles en el Clausura y llega al encuentro con siete partidos consecutivos sin perder.

Por eso, el partido del lunes tendrá un duelo individual que puede resultar determinante. Tarragona intentará prolongar su espectacular racha goleadora, mientras Ledesma buscará sostener su arco en cero y quedar en la historia de Instituto.

En medio de la pelea de Unión por seguir escalando en la Zona A, el choque entre el goleador y el arquero será otro de los grandes atractivos de una noche especial en el 15 de Abril.