A ocho años del debut de Scaloni: qué fue de los primeros convocados a la Selección

Este lunes se cumplen ocho años del estreno de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. De aquella primera lista de 26 futbolistas, algunos se convirtieron en piezas fundamentales de la Albiceleste, mientras que otros quedaron muy lejos de volver a ser convocados.

El 7 de septiembre de 2018 comenzó oficialmente la era de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. En Los Ángeles, la Albiceleste goleó 3-0 a Guatemala en el primer partido de un ciclo que, con el paso de los años, terminaría marcado por títulos y una renovación profunda.

Scaloni había confeccionado una primera lista con 26 futbolistas. Ocho años después, sus caminos son muy diferentes: algunos fueron campeones de América y del mundo, otros continúan en el fútbol de élite, mientras que varios cambiaron de club, perdieron protagonismo o incluso dejaron la actividad profesional.

De Romero y Armani a una nueva generación de arqueros en la Selección

Sergio Romero, uno de los referentes de la Selección anterior, tuvo una participación breve durante los primeros meses del ciclo. Después de jugar dos amistosos, dejó de ser convocado y finalmente se retiró del fútbol en marzo de 2026.

Gerónimo Rulli, en cambio, se mantuvo durante todo el proceso. Fue campeón del mundo en Qatar, ganó la Copa América y la Finalissima, y actualmente integra el plantel del Manchester City.

Franco Armani también tuvo un papel importante en los primeros años. Fue titular durante buena parte de la etapa inicial, aunque perdió el puesto ante Emiliano Martínez. Continuó siendo convocado hasta la Copa América 2024 y actualmente juega en Atlético Nacional.

Tagliafico, Pezzella y Acuña, los que permanecieron durante años

Entre los defensores, Nicolás Tagliafico fue uno de los grandes sobrevivientes de aquella primera convocatoria. Fue el primer capitán del ciclo y terminó convirtiéndose en campeón del mundo y bicampeón de América. Actualmente continúa en el Olympique Lyon.

Germán Pezzella también fue protagonista durante gran parte del proceso y formó parte de los planteles campeones. Una lesión ligamentaria sufrida en 2026 marcó su alejamiento de la Selección y recientemente continuó su carrera en Peñarol.

Marcos Acuña fue otro de los nombres importantes. Durante años alternó con Tagliafico por el lateral izquierdo y acumuló 62 partidos con la Albiceleste. Actualmente pertenece a River.

Distinto fue el recorrido de Fabricio Bustos, Alan Franco, Walter Kannemann, Ramiro Funes Mori, Renzo Saravia y Leonel Di Plácido, quienes no lograron mantenerse en el seleccionado durante los años siguientes. Saravia actualmente se encuentra sin club, mientras que Di Plácido continúa en Atlético Tucumán.

Paredes y Palacios, dos historias diferentes de la mano de Scaloni

En el mediocampo aparece uno de los grandes protagonistas de la era Scaloni: Leandro Paredes. El actual volante de Boca fue una pieza constante durante buena parte del ciclo, fue campeón de América y del mundo y acumula 84 partidos con Argentina.

Exequiel Palacios también consiguió consolidarse dentro de las convocatorias. Aunque tuvo menos participación que otros mediocampistas, fue parte de los planteles campeones y actualmente continúa su carrera en el fútbol inglés.

Giovani Lo Celso fue otro futbolista importante para Scaloni. Las lesiones condicionaron su recorrido, especialmente la que le impidió disputar el Mundial de Qatar. Aun así, disputó 68 partidos con Argentina y actualmente juega en el Real Betis.

Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacíbar, Franco Vázquez, Maximiliano Meza, Franco Cervi y Matías Vargas tuvieron recorridos diferentes. Algunos dejaron de ser convocados rápidamente y otros tuvieron apariciones aisladas.

El caso de Pity Martínez y los delanteros

Gonzalo Martínez quedó en la historia por haber marcado el primer gol de la era Scaloni. El volante ofensivo tuvo luego problemas físicos y compromisos con River que le impidieron sostener su presencia en las convocatorias. Actualmente juega en Tigre.

Entre los delanteros también hubo caminos muy diferentes.

Ángel Correa fue uno de los que más tiempo permaneció cerca de la Selección y formó parte del plantel campeón de América en 2021 y del Mundial de Qatar. Actualmente es una de las figuras de River.

Paulo Dybala, pese a sus recurrentes problemas físicos, también logró convertirse en campeón del mundo. Disputó 40 partidos y marcó cuatro goles con Argentina, además de anotar en la Finalissima ante Italia. Continúa en Roma.

Cristian Pavón, Mauro Icardi y Giovanni Simeone tuvieron participaciones mucho más acotadas. Pavón actualmente juega en Gremio, Simeone continúa su carrera en Torino e Icardi se encuentra sin club.

Ocho años que cambiaron la historia de Scaloni en la Selección

Aquella primera lista permite observar la transformación que atravesó la Selección Argentina. Algunos nombres que parecían destinados a ser protagonistas quedaron rápidamente fuera de escena, mientras que otros lograron permanecer y terminaron formando parte de una de las etapas más exitosas del seleccionado.

De aquellos 26 convocados, varios fueron campeones del mundo y de América. Otros siguieron caminos completamente diferentes.

Todo comenzó aquel 7 de septiembre de 2018, con una goleada ante Guatemala y una lista que, ocho años después, permite repasar cuánto cambió la vida futbolística de sus protagonistas.