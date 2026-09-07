Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Más de 30 disciplinas de Santa Fe 2026 forman parte del sistema de clasificación a los Juegos Panamericanos del año próximo. El mecanismo no será igual para todos: habrá cupos que se definirán por campeonatos, posiciones, marcas, rankings y resultados por equipos.

Los Juegos Suramericanos 2026 no solo pondrán en juego medallas y títulos. Para una parte importante de los deportistas que competirán en Santa Fe, Rosario y Rafaela, el resultado tendrá además una consecuencia directa sobre el próximo gran objetivo del calendario: los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La planilla oficial de clasificación contempla más de 30 disciplinas vinculadas al proceso clasificatorio, aunque no todas lo hacen de la misma manera ni ponen en juego la misma cantidad de plazas. En algunos casos, el campeón obtiene directamente el lugar; en otros, clasifican finalistas, determinados puestos, marcas homologadas o resultados que impactan en un ranking internacional.

No todas las plazas se consiguen de la misma manera

Uno de los puntos centrales del sistema es que no existe un único mecanismo de clasificación para Lima 2027. Cada confederación panamericana o internacional establece sus propios criterios a través de sus reglamentos técnicos, mientras que ODESUR brinda el marco general de los Juegos.

Esto hace que el camino hacia Lima sea diferente según la disciplina.

En Atletismo, por ejemplo, hay 40 plazas directas y dos cupos correspondientes a los campeones de cada prueba individual. En Tenis, los dos finalistas de los cuadros individuales masculino y femenino consiguen las cuatro plazas previstas. Karate, en tanto, entrega plazas a los medallistas de oro y plata de cada categoría.

En otras disciplinas, el resultado que vale para Lima es diferente. Vela toma determinadas posiciones según cada clase, mientras que Natación reconoce las marcas oficiales logradas durante Santa Fe 2026 dentro del período de elegibilidad establecido para los Panamericanos. En Ciclismo Ruta, BMX Race y BMX Freestyle, la participación en los Juegos suma para el ranking UCI.

También hay plazas que corresponden directamente al país y no a un deportista determinado. Es el caso, entre otros, del Triatlón en Relevo Mixto, Tiro Deportivo, Ciclismo MTB y Tenis de Mesa por equipos. Allí, el Comité Olímpico o la federación correspondiente será quien defina posteriormente la integración del equipo. En otras disciplinas, como Atletismo individual o Tenis, la plaza es nominal y queda asociada al deportista que alcanza el resultado requerido.

¿Qué resultados en los Suramericanos pueden abrir la puerta a Lima?

El sistema contempla distintos caminos. En varias disciplinas, ser campeón suramericano será suficiente para obtener la plaza. Esto ocurre, según el informe oficial, en Atletismo, Polo Acuático, Pelota Vasca, Ráquetbol por equipos, Remo individual, Surf y Tenis de Mesa.

En Tenis y Karate, en cambio, también tienen incidencia los finalistas y medallistas de plata. En Vela y Patinaje de Velocidad entran en juego posiciones y sumatorias de puntos, mientras que Natación se rige por marcas homologadas y algunas disciplinas de ciclismo utilizan los resultados para la construcción del ranking internacional.

Por eso, ganar una medalla en Santa Fe 2026 no tendrá necesariamente el mismo significado en todos los deportes: en algunos casos representará un título suramericano; en otros, puede significar además asegurar un lugar en Lima 2027.

Las disciplinas con condiciones especiales

El proceso también tiene situaciones particulares. En Hockey sobre Césped, por ejemplo, se ponen en juego dos plazas por género, pero si los países que terminan primero o segundo ya consiguieron previamente su clasificación, el cupo no necesariamente pasa al siguiente equipo en el orden de mérito.

En Rugby 7, además, la cantidad de plazas efectivamente disponibles se reduce porque Argentina en masculino y Brasil en femenino ya clasificaron mediante los Juegos Panamericanos Junior, mientras que Perú tiene su lugar asegurado como país anfitrión.

También existen restricciones particulares en Tiro con Arco, Karate y Squash, donde la posibilidad de obtener una plaza depende, entre otros factores, de que el país no haya conseguido previamente el cupo por otra vía.

Una oportunidad estratégica para los atletas argentinos

Para la delegación argentina, que Santa Fe 2026 sea parte del camino clasificatorio hacia Lima 2027 representa una ventaja que va más allá de competir como local.

El informe destaca la ventaja de la localía, ya que los atletas podrán buscar plazas continentales en instalaciones propias y con el acompañamiento del público argentino. A su vez, conseguir la clasificación durante septiembre de 2026 permitiría planificar con mayor anticipación la preparación para Lima .

El impacto no se limita a los deportistas. La posibilidad de que los Juegos Suramericanos definan parte de los clasificados para Lima 2027 también eleva el nivel de la competencia que llegará a la provincia.

El informe señala que la existencia de plazas panamericanas en juego favorece la presencia de las principales figuras de países como Brasil, Colombia y Chile, al tiempo que proyecta a Santa Fe, Rosario y Rafaela como sedes con infraestructura deportiva de estándar internacional.

Así, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán una doble dimensión: serán una competencia continental en sí misma, pero también una de las estaciones que marcarán el camino hacia Lima 2027. Para muchos atletas, lo que ocurra entre el 12 y el 26 de septiembre no quedará solamente en el medallero: puede definir quién tendrá un lugar en los próximos Juegos Panamericanos.