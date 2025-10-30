Uno Santa Fe | Ovación | Messi

El lamento de Messi por el retiro de Jordi Alba y Busquets

Lionel Messi se mostró conmovido por la salida de sus compañeros en Inter Miami y que antes lo fueron en Barcelona

30 de octubre 2025 · 12:25hs
Messi habló sobre el retiro de Alba y Busquets.

Messi habló sobre el retiro de Alba y Busquets.

Lionel Messi se mostró conmovido por el anuncio del retiro al final de la temporada de Sergio Busquets y Jordi Alba: “Honestamente, es difícil. Primero, porque ves que dedicaste toda tu vida profesional al fútbol, que la gente a tu alrededor empieza a irse y te das cuenta de que tu propio momento también va a llegar pronto”.

Messi habló sobre el retiro de Jordi Alba y de Sergio Busquets

En diálogo con Apple TV, el astro argentino, que recientemente extendió su contrato con Inter Miami hasta 2028, profundizó en el vínculo que mantiene con ambos compañeros: “Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera de la cancha y compartimos tanto, incluso con nuestras familias. Entonces es una pérdida de amigos, dentro y fuera de la cancha”, añadió el ocho veces ganador del Balón de Oro.

“Estos también son momentos difíciles para ellos, porque dejar atrás algo que amás nunca es fácil”, expresó el capitán argentino mostrando empatía acerca de lo que atraviesan los jugadores. Además de su paso por Inter Miami, los tres compartieron muchos años en el Barcelona: 12 con Busquets y 9 con Alba. Juntos fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas en la historia del club catalán.

Este sábado, las Garzas disputarán la vuelta de la primera ronda de los playoffs de la MLS ante Nashville, en Tennessee. En el encuentro de ida, Inter Miami se impuso 3-1 con un doblete de Messi, y buscarán pelear por un nuevo título en Estados Unidos.

Messi Jordi Alba Busquets
Noticias relacionadas
santa rosa vencio a cust b en el inicio de la fecha 18 del oficial a2

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

colon (sj) y cust a iniciaron el repechaje del prefederal con triunfos

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

alianza de santo tome se metio en semifinales del promocional

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Gustavo Costas se mostró dolido por la eliminación de Racing.

Gustavo Costas, dolido tras la derrota de Racing: "Defraudé a mi gente"

Lo último

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Último Momento
Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Caja Municipal de Jubilaciones de Santa Fe: de los 51 municipios y comunas adheridas 24 presentan déficit

Caja Municipal de Jubilaciones de Santa Fe: de los 51 municipios y comunas adheridas 24 presentan déficit

Javier Milei se reúne con gobernadores y Maximiliano Pullaro es uno de los confirmados

Javier Milei se reúne con gobernadores y Maximiliano Pullaro es uno de los confirmados

Ovación
Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros