El lamento de Messi por el retiro de Jordi Alba y Busquets

Lionel Messi se mostró conmovido por la salida de sus compañeros en Inter Miami y que antes lo fueron en Barcelona

Lionel Messi se mostró conmovido por el anuncio del retiro al final de la temporada de Sergio Busquets y Jordi Alba: “Honestamente, es difícil. Primero, porque ves que dedicaste toda tu vida profesional al fútbol, que la gente a tu alrededor empieza a irse y te das cuenta de que tu propio momento también va a llegar pronto”.

En diálogo con Apple TV, el astro argentino, que recientemente extendió su contrato con Inter Miami hasta 2028, profundizó en el vínculo que mantiene con ambos compañeros: “Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera de la cancha y compartimos tanto, incluso con nuestras familias. Entonces es una pérdida de amigos, dentro y fuera de la cancha”, añadió el ocho veces ganador del Balón de Oro.

“Estos también son momentos difíciles para ellos, porque dejar atrás algo que amás nunca es fácil”, expresó el capitán argentino mostrando empatía acerca de lo que atraviesan los jugadores. Además de su paso por Inter Miami, los tres compartieron muchos años en el Barcelona: 12 con Busquets y 9 con Alba. Juntos fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas en la historia del club catalán.

Este sábado, las Garzas disputarán la vuelta de la primera ronda de los playoffs de la MLS ante Nashville, en Tennessee. En el encuentro de ida, Inter Miami se impuso 3-1 con un doblete de Messi, y buscarán pelear por un nuevo título en Estados Unidos.