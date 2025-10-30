Gustavo Costas, dolido tras la derrota de Racing: "Defraudé a mi gente"

Luego de la eliminación de Racing ante Flamengo, Gustavo Costas habló y destacó la entrega de sus jugadores y le agradeció al hincha

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, afrontó la conferencia de prensa con mucho dolor, tras la eliminación de la “Academia” en semifinales de la Copa Libertadores, pero resaltó que “los chicos dejaron todo, como siempre”.

Además, el DT repitió que va a la guerra con ellos y les agradeció, tanto a sus futbolistas como a la gente “por el gran apoyo” que les brindaron.

A pesar de la derrota, Racing redondeó una participación muy digna en la Copa Libertadores 2025, jugando las semifinales por primera vez desde 1997 y perdiendo con Flamengo por un resultado global de 1-0.

Con una profunda tristeza por la eliminación de sus dirigidos, Costas admitió que no tenía “muchas ganas de hablar”, comentó que debe “llegar a casa” para intentar pasar el mal momento y destacó que estuvieron “a un paso, muy cerca, pero no lo logramos”.

Además, confeso hincha del conjunto albiceleste de Avellaneda, el entrenador campeón de la Copa Sudamericana afirmó que estaban “muy ilusionados”, valoró la cantidad de veces que sus jugadores entrenaron o jugaron con dolencias y soportando lesiones y dijo que “parecía que lo lográbamos”, aunque no consiguieron dar vuelta el resultado adverso sufrido en el partido de ida.

Por último, Costas agradeció a la hinchada, por el apoyo demostrado esta noche y durante la semana, y se quedó con que “fue una semana hermosa, hace años que Racing no estaba tan unido como lo estuvo”, resaltando que deben “seguir por este camino”.